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Стюардесса поделилась снимком топлес на фоне ночного пляжа 

Lenta.ru 46 минут назад
Стюардесса поделилась откровенным снимком на пляже
Фото: @lexyspain
Популярная в социальных сетях испанская стюардесса поделилась с подписчиками очередной откровенной фотографией. Соответствующий снимок бортпроводница Лекси (Lexi) опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На кадре сотрудница авиакомпании запечатлена топлес на фоне ночного пляжа — девушка в бикини с леопардовым принтом стоит на берегу моря, повернувшись к фотографу спиной, и прикрывает одной рукой грудь.
@lexyspain
Поклонники Лекси отреагировали на ее публикацию в комментариях. «Прекрасная! Обворожительная!», «Какой замечательный ракурс твоего тела», «Какая же ты красивая», «Даже Луна как будто светит ярче», — писали они.
Ранее бортпроводница из Испании уже делилась с поклонниками снимками в обнаженным виде — тогда она, в частности, сфотографировала себя голой в душе. На фото было видно, что девушка стоит за стеклом душевой кабины, по которому стекают капли воды.
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