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Модель популярного бренда снялась обнаженной на балконе

Lenta.ru
50 минут назад
Модель популярного бренда одежды Fashion Nova Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в откровенном виде и поделилась снимком в соцсетях. Публикация появилась на ее странице в Instagram.
Модель снялась обнаженной на балконе
Фото: @popstantot@popstantot
На фото 25-летняя французская манекенщица загорает обнаженной на открытом балконе в курортном городе Биарриц. Она попозировала в кресле в распахнутом халате и с откинутой назад головой.
«Сразу после прекрасного душа»,
— подписала она пост, который набрал почти 260 тысяч лайков.
@popstantot
Поклонники восхитились внешним видом Танто и написали об этом в комментариях. «Выглядишь такой свежей и отдохнувшей», «Самая красивая модель Франции», «Ты идеальна и душой, и телом», «Произведение искусства», — высказались они.
В настоящий момент на модель подписаны 4,6 миллиона человек.
Это не первый раз, когда Паулин Танто размещает в соцсетях снимки, на которых она запечатлена в смелых образах. В августе она показала кадр, на котором стоит спиной к фотографу в зеленом купальнике, прикрывая обнаженную грудь рукой.
Красота,
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