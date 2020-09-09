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Почему женщины выглядят старше ровесников-мужчин 

Мира Маркина 4 часа назад
Почему женщины выглядят старше ровесников-мужчин
Фото: @jaredleto, globallookpress.com
Наверняка вы не раз замечали, что мужчины подчас выглядят гораздо моложе своих ровесниц-женщин. И это при том, что многие девушки регулярно наносят макияж и посещают косметологов. Взять хотя бы Джареда Лето и Вайнону Райдер, — в этом году звезды отмечают 49-й день рождения, однако выглядят они отнюдь не как ровесники.
В чем секрет молодости мужчин? И может ли женщина выглядеть в 50 лет на 30? Выяснял "Рамблер".

Женская и мужская кожа отличаются на биологическом уровне

Из-за большого количества тестостерона в организме мужская кожа на 25% толще женской. С возрастом кожа мужчин истончается, но поскольку у женщин она тонкая изначально, возрастные изменения на ней более заметны. Вдобавок к этому, плотность коллагена в мужской коже значительно выше, благодаря чему кожа более упругая. Проведя исследование, ученые выяснили, что на уровне биологии женщины старше мужчин-ровесников примерно на 15 лет.

Женщины в среднем стареют вдвое быстрее мужчин

Согласно некоторым исследованиям, особо сильные различия в процессе старения у мужчин и женщин проявляются в 50 лет. Это напрямую связано с наступлением менопаузы, когда у представительниц прекрасного пола резко перестает вырабатываться эстроген — гормон, отвечающий за выработку коллагена. Вместе с тем начинает видоизменяться женское лицо: кончик носа удлиняется, уши увеличиваются, а глаза уменьшаются.

Мужчины чаще придерживаются ЗОЖ, чем женщины

Считается, что к 40 годам большинство женщин перестают заботиться о себе, потому что не видят в этом смысла. Даже если начать заниматься спортом в этом возрасте, достичь ощутимых результатов будет гораздо сложнее, чем в молодости, поэтому терпения хватает отнюдь не у всех. Мужчины же статистически проводят больше времени в спортзале и ведут более активный образ жизни, из-за чего и стареют медленнее.
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