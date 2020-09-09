Названы новые стандарты женской красоты 

Эксперты из России рассказали о новых стандартах красоты. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В честь Международного дня красоты 9 сентября люди из этой сферы рассказали о том, как изменились стандарты привлекательности женщин.

Так, стилист Влад Лисовец отметил, что в моду входит естественность и натуральность. Подиумные тела уже не актуальны и подходят только моделям. Он также подчеркнул, что красота женщины зависит от ее харизмы.

«Сейчас в тренде естественность и индивидуальность. Красивую женщину от некрасивой отличает внутренняя харизма, которая читается во взгляде, улыбке, чертах лица. Россия всегда жила по своим законам, но думаю, что скоро и до нас дойдут новые веяния. Люди устали делать из себя тех, кем они не являются. Выглядеть идеально — это огромный труд, женщины захотели расслабиться», — отметил Лисовец.

Визажист и бьюти-блогер Елена Крыгина поддержала своего коллегу. Она отметила, что в женщинах запоминаются любые отклонения от стандарта и детали в образе.

Кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова тоже высказалась "за" тренд на натуральность и естественность. Она отметила, что мужчины подсознательно выбирают более здоровых женщин, которые могут выносить и родить здорового ребенка.