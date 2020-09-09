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В Сети назвали самых красивых девушек 2020 года 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
Конкурсы красоты все еще актуальны, но уже в совершенно другом формате. Теперь люди по всему миру могут всего за пару часов определить королеву красоты. Никаких подсуживаний, все честно и прозрачно — у онлайн-голосований определенно есть преимущества.
На портале Starmometer с помощью голосования решили выяснить, кто же стал самой красивой женщиной планеты в 2020 году. 13 миллионов участников сделали свой выбор, а получившиеся результаты удивили всех: такого исхода не ожил никто.
Время проверить, кто же занял топовые позиции.

15. Марго Робби

Австралийская актриса Марго Робби появляется в лентах культовых режиссеров и не сходит с обложек глянца и красных дорожек. Стилисты и фанаты поражаются природными данными Марго и по праву считают ее одной из самых привлекательных девушек не только Голливуда, но и мира.

14. Сабина Идальго

О Сабине известно немного: она считается успешной мексиканской танцовщицей и исполнительницей, более того, она состоит в музыкальной группе Now United. Спорить с проголосовавшими за нее бессмысленно: у девушки действительно очень эффектная внешность.

13. Приянка Чопра

Приянка — индийская актриса, фотомодель и певица, победительница конкурса «Мисс мира 2000». После оглушительного успеха на конкурсе она продолжила модельную карьеру, а также решила попробовать свои силы в кино. В 2016 году была удостоена индийской государственной награды Падма Шри.

12. Приянка Мазумдар

Приянке 23 и она уже является вокалисткой корейской группы Z-Girls. У нее индийские корни, но это никак не помешало ей покорить эстрадную сцену в Корее. Юная артистка уже стала национальной любимицей.

11. Сана Минатозаки

В группе Twice собрались сразу несколько самых красивых девушек мира. Например, Сана — певица и танцовщица. Корейцев она покорила своим образом милой стеснительной девочки.

10. Сина Дейнерт

22-летняя Сина известна в Германии как модель, но у нее есть еще одно увлечение: она активно осваивает возможности TikTok. В совокупности все ее увлечения принесли девушке славу и звание одной из самых красивых женщин 2020 года.

9. Лиза Соберано

В Филиппинах Лизу считают самой красивой девушкой страны. Вопросов к этому званию нет, юная актриса и певица действительно способна покорить кого угодно своим обаянием.

8. Дженни Ким

В коллективе BLACKPINK каждая третья участница — признанная красотка, поэтому неудивительно, что реперша Дженни тоже оказалась в этом списке. Несмотря на любовь к хип-хопу, девушка кажется воплощением элегантности.

7. Сон Хьо Кьо

Вы могли видеть Сон, если увлекаетесь такими драматическими сериалами как «Ва-банк» и «Потомки солнца». Актрисе пытаются подражать тысячи зрительниц, и мы понимаем, почему.

6. Розэ Пак

Розэ тоже является участницей группы BLACKPINK, покоряет сердца фанатов и успешна в любом деле, за которое берется. Про ее очарование говорить даже не стоит.

5. Ким Джису

В свои 25 Ким стала лицом самой влиятельной k-pop группы современности, BLACKPINK. Музыкальных высот девушке было недостаточно, поэтому она пробует себя в кино и на подиуме.

4. Урассая Спербунд

Актриса из нашумевшего таиландского сериала «Сердце Аккани», Урассая, в один миг стала самой популярной персоной не только у себя на родине, но и во всем мире. Помимо удачного опыта в кино теперь она известна еще и как самая красивая женщина года.

3. Чжоу Цзыюй

Чжоу — тайваньская певица из звездной группы Twice, которая стала известной после участия в реалити-шоу «Шестнадцать». Согласно ежегодному музыкальному опросу Gallup Korea, Цзыюй была третьим по популярности айдолом среди корейцев в 2016 году.

2. Лалиса Манобан

Лалиса закрепила за собой статус лучшей тайваньской рэп-исполнительницы. Эти девушка не ограничилась, помимо музыкальной карьеры она реализует себя как танцовщица и модель. В 2019 году певица впервые отправилась в мировой тур со своими хитами.

1. Сон Йо Джин

Сон южнокорейская актриса, которая запомнилась зрителям после выхода на экраны фильма «Концерт для влюбленных». Она часто получает главные роли в корейских дорамах и занимается еще и модельным бизнесом.
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Красота , Фото , Марго Робби
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