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Девушка увеличила грудь до аномальных размеров и разбогатела 

Lenta.ru 5 часов назад
Девушка увеличила грудь и разбогатела
Фото: @AmberMay___
Любительница пластической хирургии из английского графства Лестершир увеличила грудь до аномальных размеров и разбогатела на продаже откровенных снимков в платной соцсети OnlyFans. Об этом сообщает The Sun.
22-летняя Эмбер Мэй (Amber Mayy) потратила 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей) на трансформацию своей внешности. В 19 лет она перенесла первую операцию по имплантации груди, но осталась недовольна результатом. В последующие три года она еще раз увеличила бюст, сделала инъекции в губы, липосакцию, три подтяжки ягодиц, две ринопластики и многократно вкалывала ботокс.
За повторным увеличением груди Мэй отправилась в Бельгию, так как желаемый ею размер имплантов был запрещен в Великобритании. Девушка завела аккаунт в Instagram, где делится своими пошлыми фотографиями. Там она позиционирует себя как модель и зарабатывает на откровенных съемках.
Мэй осознает, что страдает от зависимости от пластических операций.

«Стоит только начать, остановиться очень сложно, — говорит она. — Нравится ли мне моя внешность? Конечно, очень нравится. Я чувствую себя намного счастливее».

По ее словам, благодаря работе моделью и фанатам она смогла купить небольшой дом, однако любовь к пластической хирургии лишила ее друзей.
Из-за огромной груди и ягодиц Мэй не может посещать спортзал и заниматься спортом. Чтобы поддерживать себя в форме, каждые полгода ей приходится делать липосакцию. Кроме того, каждую неделю она обновляет маникюр и раз в шесть недель наращивает волосы. В следующем году девушка планирует увеличить ягодицы в Турции.
Ранее сообщалось, что бывшая медсестра из Австралии разбогатела на продаже эротических снимков. Она пять раз увеличила грудь, вставила импланты в ягодицы, изменила форму носа, установила виниры, а также вколола ботокс. 31-летняя австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы Барби.
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