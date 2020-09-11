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Неочевидные признаки старения, выдающие возраст любой женщины 

Мира Маркина 3 часа назад
Признаки старения, выдающие возраст любой женщины
Фото: Кадр из фильма "Сек с большом городе 2"
Морщины и седые волосы — это отнюдь не единственные признаки, выдающие истинный возраст женщины. Существуют и другие, менее очевидные вещи, которые являются предвестниками старости. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Губы теряют объем

Даже обладательницам самых пухлых и соблазнительных губ приходится мириться с тем, что с возрастом они теряют свою упругость и становятся тоньше. Кроме того, вокруг губ образуются кисетные морщины.

Темные круги под глазами

После 30 лет коллаген в женском организме вырабатывается в меньшем объеме, подкожный жировой слой истончается, кожа вокруг глаз теряет свою плотность и становится более прозрачной. Все это и приводит к появлению синяков под глазами.

Мочки ушей растягиваются и увеличиваются

Немногие знают об этом, но мочки ушей — точно такой же индикатор возраста, как руки и шея. С течением времени они теряют тонкую жировую прослойку и эластичность, начинают растягиваться и обвисать. Особенно несладко приходится женщинам, влюбленным в тяжелые серьги.
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