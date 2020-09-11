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Украинская модель, которой нет дела до приличий 

Александра Нечаева 2 часа назад
Элина Светлова — довольно известна модель из Киева, обладающая практически идеальными формами: 88х64х87 при росте 168 см. Стать моделью Элина мечтала с детства, но пришла в этот бизнес в достаточно зрелом возрасте, решив прежде сделать карьеру в сфере финансов.
Вопреки расхожему мнению о том, что модели чаще всего не блещут умом, Светлова вовсе не глупа. Девушка окончила школу с золотой медалью, была ответственной и прилежной ученицей, обожала алгебру и геометрию. Хотя от поклонников уже в те годы у Элины не было отбоя: по признанию девушки, она рано стала обладательницей пышных форм, которые, разумеется, привлекали взгляды.
Поклонников, разумеется, у Светловой хватает и сейчас. Она часто принимает участие в различных фотосессиях, совершенно не стесняясь обнажаться перед камерой. На личной странице девушки довольно много весьма смелых фотографий.
Самые пикантные снимки модели, которой нет дела до приличий, — в фотогалерее "Рамблера".
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