Элина Светлова — довольно известна модель из Киева, обладающая практически идеальными формами: 88х64х87 при росте 168 см. Стать моделью Элина мечтала с детства, но пришла в этот бизнес в достаточно зрелом возрасте, решив прежде сделать карьеру в сфере финансов.

Вопреки расхожему мнению о том, что модели чаще всего не блещут умом, Светлова вовсе не глупа. Девушка окончила школу с золотой медалью, была ответственной и прилежной ученицей, обожала алгебру и геометрию. Хотя от поклонников уже в те годы у Элины не было отбоя: по признанию девушки, она рано стала обладательницей пышных форм, которые, разумеется, привлекали взгляды.

Поклонников, разумеется, у Светловой хватает и сейчас. Она часто принимает участие в различных фотосессиях, совершенно не стесняясь обнажаться перед камерой. На личной странице девушки довольно много весьма смелых фотографий.

Самые пикантные снимки модели, которой нет дела до приличий, — в фотогалерее "Рамблера".