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Почему нельзя вырывать седые волосы 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему нельзя вырывать седые волосы
Фото: depositphotos.com
Специалисты утверждают, что седые волосы говорят о нарушениях в организме, недостатке питательных веществ, витаминов и нездоровом образе жизни. И вы наверняка слышали, что их категорически нельзя вырвать, «Рамблер» расскажет почему.
Цвет волос зависит от количества меланина, чем его больше, тем оттенок насыщеннее. Основная функция меланина заключается в том, чтобы защищать клетки от ультрафиолета и свободных радикалов. С возрастом клеток вырабатывается меньше, а это значит, что меланин продуцируется в ограниченном количестве. Так и появляется седина.
Известно, что специалисты не рекомендуют вырывать седые волосы. Дело в том, что при их выдергивании повреждается фолликул и утрачивается жизнеспособность к росту новых волос. И если увлекаться этой процедурой, то в результате можно получить локальные проплешины.
Многим девушкам хочется скорее избавиться от седины, и чтобы это сделать, существует несколько способов. Если седых волос совсем немного, то вы можете аккуратно отрезать их маникюрными ножницами у самого корня. А если седых волос стало слишком много, что на сегодняшний день существуют стойкие красители, которые помогут на 100 процентов закрасить седину и забыть об этом на ближайшее время.
Однако если вам не хочется краситься, то вы можете использовать прямопроникающий пигмент, который на 30 процентов сможет покрыть седые волосы, и таким образом они станут менее заметными.
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