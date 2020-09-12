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5 трендовых причесок 2021, которые идут девушкам с треугольной формой лица 

Я Покупаю 7 часов назад
5 трендовых причесок для треугольного лица
Фото: Я Покупаю
Из всех форм треугольная выглядит, пожалуй, самой изящной. Ведь ее отличает точеный заостренный подбородок и общая стройность личика. Часто «треугольник» путают с сердцевидной формой. Они, действительно, похожи, но лица-сердечки все же более округлы, а линия роста волос у них отличается характерным мысиком.
При выборе прически нам необходимо стремиться к идеальной форме овала, так что сейчас расскажем, как это сделать.

Укороченный боб

Вообще, короткие прически — ваша тема, именно среди них будет больше всего беспроигрышных вариантов (главное — избегайте длины до подбородка). Основное требование — объем на макушке. В этом сезоне советуем вам обратить внимание на его величество боб. В укороченном и асимметричном варианте он будет на вас бесподобен!
Я Покупаю

Кудри и локоны

И снова тренды нам на руку! Все эти вьющиеся текстуры сейчас на пике моды, а для вас это как раз то, что нужно. Кудри любого калибра и длины (кроме уровня подбородка, помним) — и вы королева! Локоны прекрасно создают нужный объем в верхней части головы, визуально делают волосы гуще и отвлекают внимание от широкого лба.

Градуировка

Каскадная стрижка также вам очень идет! И тут необязательно укорачивать большой массив волос, достаточно будет поиграть лишь с прядями у лица (но помните, в укладке вам надо избегать направления прядей от лица). Добавьте боковой пробор, он создаст тот самый прикорневой объем на макушке, а самое главное — такая стрижка не доставит вам хлопот в укладке.

Каре с боковой челкой

Длина чуть ниже подбородка с ровным срезом — тоже ваш вариант. Дополните его асимметричной челкой до брови, и бинго! Лоб визуально скорректирован, изящный подбородок выгодно подчеркнут, как и тонкое лицо. Еще и модно!

Удлиненный боб с градуировкой

Средняя длина волос в этом сезоне очень модная. К тому же она женственна и не доставляет много проблем. Попробуйте удлиненный боб (или просто не стригите отрастающий укороченный). Он сделает образ элегантным и скорректирует нюансы формы.
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