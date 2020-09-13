Лазерная эпиляция: кому она противопоказана

Когда изобрели лазер, то это был лишь вопрос времени, когда его начнут использовать в различных областях человеческой деятельности. Так и случилось — лазерные технологии теперь активно применяются в медицине для самых разных целей — и диагностики заболеваний, и в хирургии для удаления опухолей различного происхождения. Не обошла новая тенденция и косметологию — при помощи лазерного излучения появилась возможность удалять волосы или сосудистые аномалии.

Лазерная эпиляция стремительно набрала популярность, так как с ее помощью стало возможным удалить нежелательные волосы на очень длительный промежуток времени за счет разрушения волосяных фолликулов. Сущность процедуры заключается в том, что меланин, пигмент волос, может поглощать излучение определенной длины волны. При воздействии на него лазером, он нагревается и разрушает не только сам фолликул, но и кровеносные и лимфатические сосуды, которые его питали.

Звучит очень заманчиво, но, как и для любой медицинской процедуры, существует ряд противопоказаний. В первую очередь, это имунные и онкологические заболевания и сахарный диабет — тогда лазерную эпиляцию ни в коем случае нельзя проводить. Заболевания кожи, варикозное расширение вен, наличие родинок в местах, где хочется сделать эпиляцию, а так же свежий загар тоже нежелательны для проведения эпиляции. Не рекомендуется проводить лазерную эпиляцию и при беременности. Даже во время простуды или гриппа не стоит проводить данную процедуру. Лазерная эпиляция бессильна против седых или очень светлых волос, так как в них нет меланина, на который оказывается воздействие.

Если лазерная эпиляция проведена некачественно, то могут возникнуть разного рода осложнения, например, ожоги кожи или аллергические реакции. Если лазерное излучение попадет на оболочку глаза, то последствия могут быть крайне серьезными — начиная от конъюнктивита и ожогов вплоть до потери зрения. Если лазерная вспышка была недостаточной мощности, то, как бы парадоксально это не прозвучало, рост волос, особенно пушковых, может усилиться. Это происходит потому, что слабое излучение способно простимулировать кровоснабжение в области фолликулов. Если пациент склонен к повышенному потоотделению, то возможно развитие фолликулита — воспаления корня волоса. Впоследствии это осложнение может перерасти в фурункул, если его не лечить.

Лазерной эпиляции бояться не стоит, главное — перед ней следует обязательно проконсультироваться со специалистом. Если вы хотите сделать лазерную эпиляцию, то это должно происходить в хорошем салоне и на качественном оборудовании. Ни в коем случае нельзя заниматься лазерной эпиляцией дома, ведь от последствий избавиться зачастую гораздо сложнее, чем от нежелательных волос.