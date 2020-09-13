Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Лазерная эпиляция: кому она категорически противопоказана 

Умная 8 часов назад
Лазерная эпиляция: кому она противопоказана
Фото: Умная
Когда изобрели лазер, то это был лишь вопрос времени, когда его начнут использовать в различных областях человеческой деятельности. Так и случилось — лазерные технологии теперь активно применяются в медицине для самых разных целей — и диагностики заболеваний, и в хирургии для удаления опухолей различного происхождения. Не обошла новая тенденция и косметологию — при помощи лазерного излучения появилась возможность удалять волосы или сосудистые аномалии.
Лазерная эпиляция стремительно набрала популярность, так как с ее помощью стало возможным удалить нежелательные волосы на очень длительный промежуток времени за счет разрушения волосяных фолликулов. Сущность процедуры заключается в том, что меланин, пигмент волос, может поглощать излучение определенной длины волны. При воздействии на него лазером, он нагревается и разрушает не только сам фолликул, но и кровеносные и лимфатические сосуды, которые его питали.
Звучит очень заманчиво, но, как и для любой медицинской процедуры, существует ряд противопоказаний. В первую очередь, это имунные и онкологические заболевания и сахарный диабет — тогда лазерную эпиляцию ни в коем случае нельзя проводить. Заболевания кожи, варикозное расширение вен, наличие родинок в местах, где хочется сделать эпиляцию, а так же свежий загар тоже нежелательны для проведения эпиляции. Не рекомендуется проводить лазерную эпиляцию и при беременности. Даже во время простуды или гриппа не стоит проводить данную процедуру. Лазерная эпиляция бессильна против седых или очень светлых волос, так как в них нет меланина, на который оказывается воздействие.
Если лазерная эпиляция проведена некачественно, то могут возникнуть разного рода осложнения, например, ожоги кожи или аллергические реакции. Если лазерное излучение попадет на оболочку глаза, то последствия могут быть крайне серьезными — начиная от конъюнктивита и ожогов вплоть до потери зрения. Если лазерная вспышка была недостаточной мощности, то, как бы парадоксально это не прозвучало, рост волос, особенно пушковых, может усилиться. Это происходит потому, что слабое излучение способно простимулировать кровоснабжение в области фолликулов. Если пациент склонен к повышенному потоотделению, то возможно развитие фолликулита — воспаления корня волоса. Впоследствии это осложнение может перерасти в фурункул, если его не лечить.
Лазерной эпиляции бояться не стоит, главное — перед ней следует обязательно проконсультироваться со специалистом. Если вы хотите сделать лазерную эпиляцию, то это должно происходить в хорошем салоне и на качественном оборудовании. Ни в коем случае нельзя заниматься лазерной эпиляцией дома, ведь от последствий избавиться зачастую гораздо сложнее, чем от нежелательных волос.
Видео дня. Как сегодня выглядят дети рано погибших звезд
Умная: последние новости
Близость на первом свидании: почему это нормально Близость на первом свидании: почему это нормально Комплимент или домогательство: как различить тонкую грань Комплимент или домогательство: как различить тонкую грань Чем долгое отсутствие интимной близости чревато для женщин Чем долгое отсутствие интимной близости чревато для женщин
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки старения, выдающие возраст любой женщины
Признаки старения, выдающие возраст любой женщины
Почему женщины выглядят старше ровесников-мужчин
Почему женщины выглядят старше ровесников-мужчин
«Пришлось удалить важный женский орган»
«Пришлось удалить важный женский орган»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение