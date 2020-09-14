Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Банкирша бросила работу и разбогатела на «голых» фото 

Lenta.ru 3 часа назад
Банкирша бросила работу и разбогатела на «голых» фото
Фото: Lenta.ru
Мусульманка бросила работу в банке и разбогатела на продаже откровенных видео, за что в семье ее прозвали проституткой. Об этом сообщает The Sun. 33-летняя Алисия Свитс (Alicia Sweets) работала в банковским консультантом и получала 18 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) в год. «Я не могла избавиться от чувства зависти, когда слышала о деньгах, которые некоторые девушки зарабатывали на взрослых телеканалах», — призналась она. В связи с этим героиня материала решила попробовать себя в роли вебкам-модели. Сейчас, по словам Свитс, в среднем за вечер она получает около 450 фунтов стерлингов (43 650 рублей), а ее годовой заработок составляет 80 тысяч фунтов стерлингов (7,7 миллиона рублей).
При этом модель отметила, что не была готова к скандалу, который произошел в ее мусульманской семье, когда родственники узнали о ее новой профессии. «Меня называли кем угодно, от шлюхи до проститутки. Никто не говорит мне этого в лицо, все это происходит за моей спиной или в переписках», — подчеркнула Свитс и добавила, что ее решение поддерживают только одна из сестер и мать. Бывшая работница банка считает, что в 2020 году она может делать все, что ей нравится. «Я не стесняюсь того, что делаю, и не боюсь того, что могут сказать люди. И, конечно, мне нечего стыдиться. Я гордая мусульманка и я горжусь тем, что делаю», — отметила девушка. В сентябре женщина разбогатела на продаже своих пошлых снимков и бросила работу в офисе. Модель Оливия Бланко (Olivia Blanco) рассказала журналистам, что ненавидела ходить в офис и решила зарегистрироваться в соцсети OnlyFans, подписчики которой получают доступ к контенту за определенную плату. По ее словам, сейчас, работая моделью, она получает около 100 тысяч долларов каждый месяц.
Последние новости
Путин отменил указ Медведева Путин отменил указ Медведева Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
«Я всего лишь хочу немного извращений»
«Я всего лишь хочу немного извращений»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
20:00
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
Еда Здоровье
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Методы избавления от похмелья, которые не работают
04:21
Методы избавления от похмелья, которые не работают
Здоровье
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение