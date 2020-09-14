Сайт для взрослых OnlyFans — один из самых популярных в мире. Миллионы пользователей готовы платить за то, чтобы увидеть горячие фото и видео с обнаженными красотками, а сотни тысяч девушек зарабатывают здесь круглые суммы. Многие из них днем работают учительницами, медсестрами или официантками, а по вечерам превращаются в секс-звезд. Несмотря на то что такой заработок кажется легким, не все так просто: девушек нередко преследуют извращенцы и тролли, а иногда красотки даже получают угрозы. Во время карантина заработки моделей на сайте для взрослых OnlyFans выросли в разы. Обычные девушки и звезды создают аккаунты, предлагая поклонникам посмотреть горячий контент за деньги. Некоторым из них удается заработать миллионы. Тем не менее, простой и быстрый способ стать богатой не так безопасен, как кажется.

Участницы OnlyFans рискуют тем, что их откровенные фото и видео могут быть украдены и проданы в интернете. Сайт для взрослых стал лакомым кусочком для преследователей, которые терроризируют женщин. Девушки признаются, что их запугивают и, даже, присылают угрозы убийством.

24-летняя Кая рассказала, как один из преследователей прислал ей фотографию лопаты и написал, что убьет ее и закопает. Красотке стало по-настоящему страшно, когда он отправил ей снимок ее дома, указав точный адрес. Позже британка поняла, что это была женщина. Она терроризировала Каю ежедневно в течение полутора лет. Кроме того, ненормальная отправляла сообщения родным и друзьям девушки.

Молодая британка зарабатывает на сайте 30 000 фунтов (около 3 миллионов рублей) в год. Она говорит, что больше всего мужчинам нравится, когда оценивают их интимные возможности: это тешит их самолюбие.

28-летняя Стефани Паломарес из Лас-Вегаса очень похожа на Ким Кардашьян . Девушке однажды пришлось вызвать полицию, когда она увидела у своего дома преследователя, который следил за ней с декабря 2019 года.

Киберпреступники часто воруют видео и фотографии на OnlyFans, а затем продают их порносайтам. Для некоторых девушек, предоставляющих контент для сайта, это превращается в настоящий кошмар, который может привести к насилию и эксплуатации. Юристы просят женщин быть очень осторожными, решаясь продавать личные откровенные фото и видео.

Многие девушки делают на видео не то, что им нравится, лишь бы заработать больше денег. Чем откровеннее ролик, тем выше оплата. Некоторые участницы становятся зависимыми в погоне за наживой, а затем обращаются за помощью к психологам и вынуждены проходить реабилитацию.

22-летняя Селестия Вега удалила свою страницу на OnlyFans, очутившись в реабилитационном центре. Она улыбалась на видео, но чувствовала себя ужасно, делая то, чего не желала. Девушка ощущала себя роботом, но не могла остановиться в погоне за большими деньгами. В результате ей пришлось проходить курс психологической реабилитации.

Несмотря на то что на сайте могут регистрироваться только пользователи, достигшие 18-лет, здесь можно найти аккаунты несовершеннолетних девушек. Таким образом, OnlyFans становится лакомым кусочком для педофилов. Одна 17-летняя участница горячего онлайн-бизнеса призналась, что зарабатывает от 15 000 до 20 000 фунтов (от 1,5 до 2 миллионов рублей) в месяц, начиная с 16 лет.

Сейчас на сайте OnlyFans зарегистрировано 50 миллионов пользователей. Они платят от 4 до 40 фунтов (от 400 до 4000 рублей) в месяц за просмотр пикантных фотографий. Владельцы сайта получают 20% от общей суммы. Подписчики также могут платить за личную переписку и видео. Число девушек, выкладывающих фото и видеоматериалы, за время карантина возросло с 200 000 до 700 000. Большинство участниц, предоставляющих контент, — обычные женщины, которые хотят подработать. Здесь можно встретить учительниц, нянь, официанток, медсестер и представительниц многих других профессий.

Сайт OnlyFans создал сын банкира, 37-летний Тимоти Стокли. Удачный проект принес ему миллионную прибыль, но стал полем игры для преступников. Только в нынешнем году с платформы было украдено 3 миллиона фотографий и 750 часов видео. Один из мошенников рассказал, что создал фейковый аккаунт с контентом, украденным у девушки с OnlyFans. Страница принесла ему более 6000 фунтов (около 583 000 рублей) всего за несколько дней.

Специалисты утверждают, что все проблемы, связанные с OnlyFans, со временем будут только усугубляться. Для многих участниц желание легкого заработка может закончиться преследованием и косыми взглядами на всю оставшуюся жизнь.