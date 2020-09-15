Турчанки раскрыли древний рецепт молодости и красоты

Наша команда подготовила для вас рецепт самой популярной турецкой маски от морщин:
Ингредиенты
1 ч. л молотого кофе
1 ч. л. оливкового масла
Способ приготовления:
Налейте кофе и оливковое масло в небольшую емкость.
Хорошо перемешайте.
Нанесите омолаживающую маску на лицо пальцами (кисточка впитывает масло).
Аккуратно очистите и помассируйте лицо в течение нескольких минут.
Держите примерно 10 минут. Смойте.
Это палочка-выручалочка, если вы хотите совместить несколько шагов по уходу за кожей. Маска для лица идеально подходит для легкого пилинга и увлажнения.
После смывания ничего наносить на лицо не нужно. Отшелушивание может вызывать раздражение кожи. Если у вас есть прыщи и высыпания, вам следует сначала подождать, пока кожа заживет. По крайней мере, старайтесь держаться подальше от этой области, если вы все еще хотите применить маску.