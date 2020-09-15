Турчанки раскрыли древний рецепт молодости и красоты

Наша команда подготовила для вас рецепт самой популярной турецкой маски от морщин:

Ингредиенты

1 ч. л молотого кофе

1 ч. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Налейте кофе и оливковое масло в небольшую емкость.

Хорошо перемешайте.

Нанесите омолаживающую маску на лицо пальцами (кисточка впитывает масло).

Аккуратно очистите и помассируйте лицо в течение нескольких минут.

Держите примерно 10 минут. Смойте.

Это палочка-выручалочка, если вы хотите совместить несколько шагов по уходу за кожей. Маска для лица идеально подходит для легкого пилинга и увлажнения.

После смывания ничего наносить на лицо не нужно. Отшелушивание может вызывать раздражение кожи. Если у вас есть прыщи и высыпания, вам следует сначала подождать, пока кожа заживет. По крайней мере, старайтесь держаться подальше от этой области, если вы все еще хотите применить маску.