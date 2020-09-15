Женские привычки, которые мужчины не переносят 

Мы всегда стараемся понравиться мужчинам, но иногда, видимо, перебарщиваем и получается, что все наши бьюти-лайфхаки совсем не работают, а, наоборот, раздражают мужчин. Мы решили узнать, что им больше всего не нравится в женщинах. Берите на заметку и не делайте ошибок.

Рустам Кутуев, бизнесмен и блогер

Я, конечно, стараюсь относиться к девушкам и их манере приводить себя в порядок с пониманием, но есть моменты, которые просто бесят, а тем более, что они повторяются изо дня в день. Очень раздражает, когда девушка долго красится, а потом все смывает и снова красится, потому что что-то пошло не так. При этом косметика не лежит на одном месте, а хаотично валяется по всему дому.

Еще из моих топчиков — открытые крышки тюбиков, выдаливание прыщиков, жуткие маски перед сном, после которых еще попробуй уснуть. И самое «любимое», когда девушка берет мою пену для бритья и бритву.

Владимир Чинивизов, бьюти-психолог

Номер один в моем антирейтинге — разноцветные волосы. Зачем?! Я думаю, что окрашивание более чем двумя оттенками говорит об инфантильности девушки и не позиционирует ее как женщину! В глазах мужчины она считывается как шаловливый ребенок. Второе место отдам длинным ногтям. Ощущение, что женщина готовится к битве, точит когти, чтобы ими убивать. Ничего красивого в этом не вижу. Такую женщину хочется обходить стороной!

Ужасно раздражают очки на лбу вместо ободка для волос. Милые женщины, это моветон. Ну и на десерт — одежда не по размеру. Хоть сейчас это модно, меня огорчает, что утонченные женские тела в красивых платьях, с прическами и макияжем уходят в прошлое. А взамен мы часто видим бесформенные образы, лишенные женственности. Именно это отталкивает мужчин!

Георгий Свица, топ-колорист и бьюти-тренер

Девушки так хотят быть красивыми (и это вполне нормально), что иногда перебарщивают с трендами и превращают себя в неизвестно кого. Меня жутко раздражает, когда они делают татуаж бровей и наращивают ресницы, но здесь нужно пояснить: отталкивает непрофессионально сделанные бьюти-услуги. Неестественного цвета и размера брови, и наращенные ресницы, которые через некоторое время выпадают кусками, — все это выглядит отвратительно!

Еще я терепеть не могу, если девушка выходит на улицу с завязанными резинкой немытыми волосами и без легкого дневного макияжа, а иногда, наоборот, днем — с диким «боевым раскрасом». Милые дамы, такой мейк смотрится нелепо.