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Как быстро избавиться от мешков под глазами 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Как быстро избавиться от мешков под глазами
Фото: Harper’s Bazaar
Кожа вокруг глаз примерно на 40% тоньше, чем на любом другом участке нашего тела, что делает ее особенно чувствительной к любого рода воздействиям. Когда мы мало спим или устаем в течение дня, следы усталости в первую очередь будут заметны именно на глазах. Мешки, темные круги, отеки и мелкие морщины — от них можно с легкостью избавиться, если внести пару корректив в свои повседневные привычки.
Выбирайте правильную подушку и позу для сна. Неправильно подобранная подушка и отекшие веки — вещи взаимосвязанные. Эксперты рекомендуют спать использовать дополнительную подушку. Дополнительная высота способствует лимфатическому дренажу, в результате чего жидкость не будет накапливаться в тканях лица. Спать желательно только на спине: это избавит позвоночник от лишней нагрузки и не даст образоваться отекам.
Используйте специализированные средства. Как уже было сказано выше, кожа вокруг глаз гораздо тоньше, чем на любом другом участке тела, а значит ей нужен особый уход. Выбирайте специальные сыворотки и кремы для кожи вокруг глаз — они избавят вас от отеков и предотвратят появление морщин.
По утрам не забывайте про патчи — тканевые или гидрогелевые. Они помогают справиться с отеками и темными кругами, особенно если в составе есть кофеин и антиоксиданты.
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