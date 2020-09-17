Оголившуюся женщину едва не выгнали из спортзала

Администрация спортзала едва не выгнала посетительницу из-за того, что во время тренировки на ней отсутствовала рубашка. Соответствующий материал публикует Daily Star.
Джулия Марен (Julia Maren) из Тенесси, США, поделилась в соцсетях историей о том, как столкнулась с «двойными стандартами и сексизмом» в тренажерном зале. По словам женщины, ее прервали во время упражнения, попросили вынуть наушники, а затем сказали, что ей придется уйти, если она откажется надеть рубашку. При этом сотрудники не объяснили, почему они сочли ее наряд неприемлемым.
В своих соцсетях героиня материала поделилась фотографией образа, который состоял из спортивных легинсов и топа. В подписи к публикации она привела статистику журнала Fitness Magazine:
«Знаете ли вы, что 65 процентов женщин на самом деле стараются избегать занятий в тренажерном зале из-за страха быть осужденными? Вы понимаете, о чем свидетельствуют эти данные? Женщины по умолчанию более избирательны в том, что они носят в спортзале, чтобы избежать критики и негативных комментариев».
Марен продолжила возмущаться, не упоминая название спортзала:
«Итак, вы говорите мне, что из-за того, что моя талия обнажена на три дюйма (примерно семь сантиметров), мне не рады в спортзале, но тем временем, черт возьми, рядом занимается мужчина, у которого обнажены соски». Когда мы уже позволим женщинам чувствовать себя комфортно в тренажерном зале и носить то, в чем им удобно, в и без того неуютной обстановке?» — осведомилась она.
Пост вызвал возмущение у сотен ее подписчиков.
«Серьезно? Требую бунт! Готов поспорить, вы не единственная, с кем это случилось!», «Это бесит! Мне так обидно за тебя, я зла из-за того, что нам приходится сталкиваться с этим сексизмом», «Ты очень крутая. Ты борешься с откровенным сексизмом, вместо того, чтобы просто злиться и ничего не делать. Так держать!» — высказывались они в комментариях.