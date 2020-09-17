Оголившуюся женщину едва не выгнали из спортзала

Джулия Марен (Julia Maren) из Тенесси, США, поделилась в соцсетях историей о том, как столкнулась с «двойными стандартами и сексизмом» в тренажерном зале. По словам женщины, ее прервали во время упражнения, попросили вынуть наушники, а затем сказали, что ей придется уйти, если она откажется надеть рубашку. При этом сотрудники не объяснили, почему они сочли ее наряд неприемлемым.