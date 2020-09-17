Как избавиться от привычки хмуриться 

Сделать лицо более позитивным, открытым и располагающим можно с помощью упражнений для мышц. Как именно, рассказала в интервью радио Sputnik тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова.

Часто мы смотрим на человека и можем примерно предположить, в каком настроении он находится. Если брови собраны в кучу, губы поджаты, скорее всего, он злится, недоволен. Если человек улыбается, скорее всего, ему хорошо. Но с возрастом у человека фиксируется определенное выражение лица, рассказала Татьяна Мамонова.

"Когда эмоции имеют постоянный характер, мышцы, отвечающие за отражение этих эмоций, входят в спазм и фиксируются. Если человек часто опечален, находится в измотанном, стрессовом состоянии, у него часто опущены уголки рта, появляется межбровная морщина либо напряжение около носа по линии носогубной складки, фиксируется такая пренебрежительная ухмылка на лице",

— рассказала радио Sputnik Татьяна Мамонова.

Можно работать с мышцами лица и подкорректировать "эмоциональную маску", уверена тренер по фейсбилдингу.

"Есть понятие мимический контроль — мы отслеживаем наши вредные мимические привычки: какие мышцы чрезмерно нагружены, часто включаются. Если мы их сознательно берем под контроль, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться, расслабить мышцы, опускающие уголки рта. Недостаточно активные мышцы также можно натренировать, подкачать",

— сказала Татьяна Мамонова.

Для правильного выполнения упражнений лучше найти тренера. Но есть два главных требования.

"Первое — на лице во время выполнения упражнений не должны появляться новые заломы. Второй критерий — хорошо, когда упражнение работает с одной мышцей, а не сразу с каскадом мышц",

— рассказала сказала тренер по фейсбилдингу радио Sputnik.