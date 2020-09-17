Как избавиться от привычки хмуриться 

"Когда эмоции имеют постоянный характер, мышцы, отвечающие за отражение этих эмоций, входят в спазм и фиксируются. Если человек часто опечален, находится в измотанном, стрессовом состоянии, у него часто опущены уголки рта, появляется межбровная морщина либо напряжение около носа по линии носогубной складки, фиксируется такая пренебрежительная ухмылка на лице",
"Есть понятие мимический контроль — мы отслеживаем наши вредные мимические привычки: какие мышцы чрезмерно нагружены, часто включаются. Если мы их сознательно берем под контроль, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться, расслабить мышцы, опускающие уголки рта. Недостаточно активные мышцы также можно натренировать, подкачать",
"Первое — на лице во время выполнения упражнений не должны появляться новые заломы. Второй критерий — хорошо, когда упражнение работает с одной мышцей, а не сразу с каскадом мышц",