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Стрижки и окрашивания для женщин после 40, которые делают моложе 

Я Покупаю 44 минуты назад
Какими должны быть стрижки и окрашивания после 40
Фото: Я Покупаю
Топ-стилист Елена Коробова @lenakorobovahairstylist поделилась с читательницами «Я Покупаю» своими секретами о том, как с помощью прически можно сбросить возраст и выглядеть молодо и стильно.

Цвет — всему голова

Как правило, главный враг для дам элегантного возраста — это седина. Поэтому первый вопрос, который надо решить, касается окрашивания. Какой же цвет выбрать? Самая главная и общая для всех рекомендация — избегать холодных оттенков (пепельных, сильно блондинистых). Они сами по себе напоминают седину и поэтому однозначно старят.
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Если вы категорически не приемлете теплые цвета, можно покраситься в блонд и добавить розоватого — он дает волосам приятный перламутровый цвет, вроде и не теплый, но и не холодный. Еще я очень хорошо отношусь к теплым ярким оттенкам: медным, рыжим. Они не то чтобы явно молодят, но делают женщину стильной и эффектной, а это косвенно тоже скидывает возраст.

Стрижка не обязательно короткая!

Многие считают, что длинные волосы в элегантном возрасте носить уже нельзя, это старит. Я скажу так: если волосы хорошие, густые, плотные, то это не проблема, а достоинство и украшение.
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В этом случае они, наоборот, будут молодить и делать образ более юным. Ведь короткая стрижка у многих уже очень стойко ассоциируется с возрастом, тогда как длинные волосы — с молодостью.

Если коротко, то только стильно

Когда волосы истончились, стали редкими, то да, нужна короткая стрижка. Но не любая, а обязательно модная, стильная, рваная! И укладывать ее нужно задорно: подкручивать нижние пряди кверху, приподнимать челку. Вот тогда вы будете выглядеть свежо, эффектно, по-европейски.
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А когда начесывают себе круглую голову-глобус да еще и перышками укладывают челку, это сразу — здравствуйте, бабушка! Короткая стрижка должна быть модной, и точка. А если ее дополнить трендовым окрашиванием, это будет двойной удар по возрасту.

Добавляем челку

Обязательно попробуйте трюк с челкой! Она очень молодит и освежает, так как ассоциируется у всех с молодостью — ее часто стригут подростки. К тому же челка может скрыть некоторые недостатки: не очень красивую линию роста волос, пигмент, морщины на лбу. А еще она сейчас в тренде!
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Челка служит декоративным элементом, который делает стрижку более дерзкой, задорной, игривой. А нам того и надо! Посмотрите Трендовые челки: как подобрать, чтобы выглядеть моложе.
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