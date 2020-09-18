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"Что это за болезнь": украинскую модель назвали "гуманоидом Кардашьян"

Диана Товсепова
6 часов назад
О красоте и особой эффектности украинских женщин говорит весь мир. Актрисы и певицы зачастую обладают модельной внешностью или крайне аппетитными формами. Одна из самых обсуждаемых Instagram - моделей Киева Алена Омович ежедневно радует больше миллиона своих поклонников смелыми фото.
В чертах лица украинской модели Алены Омович едва ли можно узнать ее "оригинальную версию".
1/11 В чертах лица украинской модели Алены Омович едва ли можно узнать ее "оригинальную версию".
Фото: @alena_omovych
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Однако 1,1 миллиона фанатов в ее Instagram, скорее всего, интересуют не глаза.
2/11 Однако 1,1 миллиона фанатов в ее Instagram, скорее всего, интересуют не глаза.
Фото: @alena_omovych
А ее выдающаяся фигура.
3/11 А ее выдающаяся фигура.
Фото: @alena_omovych
Прятать которую она явно не собирается.
4/11 Прятать которую она явно не собирается.
Фото: @alena_omovych
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Киевлянка так сузила свою талию, что многие спрашивают "куда она ест".
5/11 Киевлянка так сузила свою талию, что многие спрашивают "куда она ест".
Фото: @alena_omovych
И зачем ей такая выдающаяся грудная клетка.
6/11 И зачем ей такая выдающаяся грудная клетка.
Фото: @alena_omovych
Но есть и те, кто восхищен формами жгучей брюнетки.
7/11 Но есть и те, кто восхищен формами жгучей брюнетки.
Фото: @alena_omovych
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А девушка не перестает делать смелые фото.
8/11 А девушка не перестает делать смелые фото.
Фото: @alena_omovych
И в одежде...
9/11 И в одежде...
Фото: @alena_omovych
И без.
10/11 И без.
Фото: @alena_omovych
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При этом многих особенно пугает "вид сбоку".
11/11 При этом многих особенно пугает "вид сбоку".
Фото: @alena_omovych
Темноволосая девушка с большими глазами, губами... и сердцем заставляет поклонников и восхищаться, и негодовать. Все дело в том, что фигура у Алены за последние годы стала особенно "извилисто": слишком тонкая талия, непропорционально большая грудь и чересчур округлые ягодицы.
"Что это за болезнь?!"; "Гуманоидная версия Кардашьянов"; "Остановись, дивчина...Скоро утонешь в груди и ягодицах.", — комментируют пользователи.
При этом, как выяснил "Рамблер", несколько лет назад Алена была просто симпатичной девушкой с красивыми глазами, но с 2014 года она решила заняться собственным "тюнингом". Девушка, как утверждают в Сети, изменила грудь, нос, губы, разрез глаз, ягодицы и талию.
Впрочем Алена считает свою внешность козырем, сделавшим из нее звезду, и не стесняется показывать фото из косметологических кабинетов.
Красота,Фото,
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