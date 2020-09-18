О красоте и особой эффектности украинских женщин говорит весь мир. Актрисы и певицы зачастую обладают модельной внешностью или крайне аппетитными формами. Одна из самых обсуждаемых Instagram - моделей Киева Алена Омович ежедневно радует больше миллиона своих поклонников смелыми фото.

1/11 В чертах лица украинской модели Алены Омович едва ли можно узнать ее "оригинальную версию". Фото: @alena_omovych Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Однако 1,1 миллиона фанатов в ее Instagram, скорее всего, интересуют не глаза. Фото: @alena_omovych 3/11 А ее выдающаяся фигура. Фото: @alena_omovych 4/11 Прятать которую она явно не собирается. Фото: @alena_omovych Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Киевлянка так сузила свою талию, что многие спрашивают "куда она ест". Фото: @alena_omovych 6/11 И зачем ей такая выдающаяся грудная клетка. Фото: @alena_omovych 7/11 Но есть и те, кто восхищен формами жгучей брюнетки. Фото: @alena_omovych Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 А девушка не перестает делать смелые фото. Фото: @alena_omovych 9/11 И в одежде... Фото: @alena_omovych 10/11 И без. Фото: @alena_omovych Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 При этом многих особенно пугает "вид сбоку". Фото: @alena_omovych

Темноволосая девушка с большими глазами, губами... и сердцем заставляет поклонников и восхищаться, и негодовать. Все дело в том, что фигура у Алены за последние годы стала особенно "извилисто": слишком тонкая талия, непропорционально большая грудь и чересчур округлые ягодицы.

"Что это за болезнь?!"; "Гуманоидная версия Кардашьянов"; "Остановись, дивчина...Скоро утонешь в груди и ягодицах.", — комментируют пользователи.

При этом, как выяснил "Рамблер", несколько лет назад Алена была просто симпатичной девушкой с красивыми глазами, но с 2014 года она решила заняться собственным "тюнингом". Девушка, как утверждают в Сети, изменила грудь, нос, губы, разрез глаз, ягодицы и талию.