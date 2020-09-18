О красоте и особой эффектности украинских женщин говорит весь мир. Актрисы и певицы зачастую обладают модельной внешностью или крайне аппетитными формами. Одна из самых обсуждаемых Instagram - моделей Киева Алена Омович ежедневно радует больше миллиона своих поклонников смелыми фото.
Темноволосая девушка с большими глазами, губами... и сердцем заставляет поклонников и восхищаться, и негодовать. Все дело в том, что фигура у Алены за последние годы стала особенно "извилисто": слишком тонкая талия, непропорционально большая грудь и чересчур округлые ягодицы.
"Что это за болезнь?!"; "Гуманоидная версия Кардашьянов"; "Остановись, дивчина...Скоро утонешь в груди и ягодицах.", — комментируют пользователи.
При этом, как выяснил "Рамблер", несколько лет назад Алена была просто симпатичной девушкой с красивыми глазами, но с 2014 года она решила заняться собственным "тюнингом". Девушка, как утверждают в Сети, изменила грудь, нос, губы, разрез глаз, ягодицы и талию.
Впрочем Алена считает свою внешность козырем, сделавшим из нее звезду, и не стесняется показывать фото из косметологических кабинетов.