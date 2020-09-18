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Свойства вазелина, о которых вы, скорее всего, не знали 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
Свойства вазелина, о которых вы не знали
Фото: Depositphotos
А для чего вообще нам нужен вазелин? Все о нем слышали, но только малая часть из нас знает о его предназначении. Какие свойства у вазелина и как использовать данное средство. Вот, о чем мы сегодня с вами поговорим. Что такое вазелин
Его еще изобрели в далеком 1859 году. Вазелин бывает натуральным, основой для которого является лиственные парафиновые смолы с последующей очисткой и отбелкой специальными веществами. Он более вязкий, совершенно прозрачный, а на коже оставляет липкий след, который смыть довольно трудно. А искусственный состоит из твёрдых церезина и парафина, которые очищены вазелиновым или парфюмерным маслом. Он мутный и бывает даже желтого цвета. Напоминает по консистенции мазь.
И натуральный, и искусственный не имеют запаха, как, впрочем, и вкуса. Но не нужно пробовать, просто поверьте.
Его применяют в косметологии, медицине и электротехнической промышленности. Но это не весь спектр его использования.
К слову, это интересное средство, ведь даже сейчас оно не утратило популярности.

Свойства вазелина для кожи

Из-за его консистенции и действия его часто наносят на кожу. Например, он хорош как основа для автозагара. Также его предлагают в качестве компонента для скраба. Его берут за основу и добавляют морскую соль, кофе и прочее.
Из-за того, что он прекрасно смешивается с другими средствами, его наносят на кожу, а после используют парфюм. Так аромат будет более длительное время вас радовать.
А многие мамы рекомендуют его в качестве средства от сыпи. У деток появляется сыпь от подгузников, от которой можно избавиться с помощью вазелина. Собственно, вазелин будет неким барьером от влаги.

Для лица это средство тоже хорошо

Можно сделать «мокрый макияж», получаются отличные кадры. Немного нанести на веко и поверх нанести тени. Не переживайте из-за того, что кожа вокруг глаз очень нежная. Это средство не повредит коже вокруг глаз.
Если брови упорно не хотят красиво уложиться, а средства для данного уходового этапа нет, то можно использовать вазелин. Главное не использовать слишком много. Также его можно использовать как средство для снятия макияжа. Конечно, всегда лучше пользоваться средствами, которые для этого предназначены, но и это может быть выходом из ситуации.
Да, собственно, и губы можно им намазать. Первым делом вы защитите губы от пагубного влияния внешней среды, а также сделаете их более привлекательными. Однозначно избавитесь от шероховатостей и неровной поверхности.

Свойства вазелина в быту

Ну, например, придает блеск вещам из кожи или из кожзаменителя, которые его утратили. Нанести и через несколько минут просто вытереть.
А как же он справляется с молниями, которые заели. Некоторые использую для этого дела парафин, но и вазелин хорошо скользит и поможем решить эту проблему. Аналогично сработает с заржавелыми кнопками и другими заедающими механизмами. Также им можно отполировать мебель. А еще прелесть в том, что вазелин будет отталкивать пыль.
Сталкивались с проблемой высыхания лака для ногтей? Пытались открыть его зубами? Мы тоже. Однако, достаточно слегка смазать вазелином внутри колпачка и эта проблема больше нас не беспокоит.
Согласитесь, что данные методы его применения интересные. К тому же мы упомянули некоторые свойства вазелина. Если захотите, то мы более подробно опишем его свойства.
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