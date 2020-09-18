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Почему по утрам полезно протирать лицо кубиком льда 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Почему по утрам полезно протирать лицо кубиком льда
Фото: Harper’s Bazaar
Протирание лица кубиком льда — одна из самых старых и самых спорных процедур. Ее обожали Мерилин Монро и Марлен Дитрих, но очень долго не любили многие косметологи. Сейчас практика "ледяных умываний" все больше и больше набирает популярность — это отличный способ справиться с отеками и синяками под глазами, привести кожу в тонус и сэкономить деньги на бесчисленных патчах и масках для лица. О том, как работает процедура, как выполнять ее дома и о каких противопоказаниях стоит помнить, рассказываем в нашем материале.

В чем польза?

У процедуры есть ряд несомненных плюсов. Лед моментально снимает образовавшиеся за ночь отеки, синяки и мешки под глазами, бодрит, помогает быстрее "включиться после сна". Такое температурное воздействие стимулирует кровоток, благодаря чему цвет лица становится ровнее, а кожа приобретает сияние. Кроме того, регулярные "ледяные умывания" способствуют обновлению клеток кожи, замедляют старение и предотвращают появление морщин.

Как правильно использовать?

Для большей эффективности можно использовать для заморозки не только обычную чистую воду, но и различные активные ингредиенты. Например, чтобы усилить противоотечный эффект, — замораживайте отвар ромашки с парой капель масла виноградной косточки, а для детокса — зеленый чай с соком грейпфрута. Если ваша кожа очень сухая, можно добавить в смесь для заморозки сливки или косметические масла. Будьте аккуратны, растительные ингредиенты могут вызывать сильную аллергию. Прежде чем протирать все лицо льдом с таким составом, попробуйте на небольшом участке кожи и подождите некоторое время. Если не появилось раздражение — состав вам подходит.
И так, вот пошаговая инструкция, как правильно выполнять процедуру в домашних условиях:
  • Начните с очищения кожи. Используйте свой обычный гель или пенку для умывания. Если процедура выполняется вечером, не забывайте про тщательный демакияж.
  • Начинайте с зоны шеи и декольте и двигайтесь по массажным линиям, чтобы стимулировать отток лимфы.
  • Круговыми движениями продвигайтесь от носа к вискам и по параллельным линиям чуть выше и ниже
  • Аккуратно пройдите по зоне вокруг глаз, не задерживая кубик на одном месте больше 2-3 секунд и избегая сильного давления. Кожа здесь гораздо нежнее, чем на остальном лице и ее легче травмировать.
  • После протирания не используйте полотенце — дайте испариться оставшейся влаге самостоятельно
  • Если ваш лед был сделан из простой воды, в конце можно нанести тоник, а после него — сыворотку и крем.

Противопоказания

К сожалению, такой вид домашнего спа подходит не всем. Обладательницам чувствительной, склонной к раздражению кожи специалисты настоятельно рекомендуют не экспериментировать с перепадами температур, это может негативно сказаться на состоянии кожи. То же самое касается людей, страдающих от акне и других воспалений — в этом случае лед может только усугубить ситуацию, так что лучше не рисковать.
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Красота , Марлен Дитрих , Мерилин Монро
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