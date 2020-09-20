Упражнения для подтяжки лица, которые стоит освоить

Существует мнение, что гимнастика для лица — мероприятие, требующее много сил и свободного времени, которые порой непросто найти в напряженном графике, а также наличие места для уединения. Редакция Passion.ru решила опровергнуть это предубеждение и подготовила 3 комплекса упражнений, которые отнимут у вас не более 5-10 минут, а выполнять их и вовсе можно где угодно, например, на работе прямо у монитора компьютера, сидя в автомобильной пробке, в кафе, или даже в очереди в поликлинике. При этом результат вы получите сразу.

5 правил хорошей гимнастики для лица

Анна Канюк

Мастер спорта по художественной гимнастике, блогер, эксперт по растяжке на шпагат, основатель сети студий TOPSTRETCHING

Соблюдать технику выполнения упражнений.

Не превышать рекомендованное количество повторений.

Нельзя допускать чрезмерного напряжения мышц лица.

Проводить тренировки регулярно.

Организовать системный подход.

Соблюдать гигиену: руки должны быть чистыми и сухими. Лицо также нуждается в подготовке: полный демакияж и очищение кожи обезопасят от возникновения ряда кожных проблем. Для того чтобы гимнастика для лица приносила максимальную пользу нужно ответственно подойти к процессу тренировок. Как и в спорте, здесь важна усидчивость и стремление добиться цели. Соблюдение этих правил является ключевым аспектом в результативности прокачки лица:

Фейсбилдинг: комплекс из 5 упражнений

Аккуратно похлопайте кончиками пальцев по лицу в течение 1-2 минут.

Произнесите без звука букву «П», словно растираете помаду на губах.

Надуйте щеки, зафиксировав такое положение и почувствовав натяжение.

Наберите в рот воздух и перекатывайте его по часовой стрелке.

Втяните щеки, создайте вакуум и зафиксируйте положение. Перед выполнением основных упражнений рекомендуется сделать разминку. Разогреть лицевые мышцы важно так же, как и перед тренировкой для тела. Сделайте следующие манипуляции:

Упражнение 1. От нависшего века и синяков под глазами

Для его выполнения нужно поставить указательные пальцы рук на внутренние уголки глаз, а средние — на внешние. Далее глазами нужно начать щуриться, а затем расслабить взгляд. Упражнение в динамике выполняется до 50 раз.

Упражнение 2. Проработка круговой мышцы рта

Для его выполнения необходимо натянуть верхнюю губу на верхние зубы, а нижнюю — на нижние. Зафиксировав это положение нужно потянуть к ушам уголки губ, то есть улыбнуться, сжимая губы. После — фиксация на 30 секунд, а затем расслабление.

Упражнение 3. Устранение заломов и мимических морщин на лбу

Самым эффективным упражнением для прокачки мышц лба считается подъем бровей с фиксацией лобной зоны. Чтобы его выполнить, нужно сложить пальцы рук «в замок» и расположить ладони на лоб. Подъем бровей нужно осуществлять, продолжая удержание. Упражнение в динамике выполняется до 50 раз.

Упражнение 4. Коррекция формы носа и носогубных складок

Указательные пальцы следует поместить на крылья носа и плавными круговыми движениями массировать эту зону 10 раз в одну сторону, затем 10 раз в другую. Все мышцы лица обязательно должны быть расслаблены.

Упражнение 5. Прокачка скул для создания рельефа лица

Лучшее упражнение для этих мышц — это улыбка. Для выполнения базового упражнения на проработку скуловых мышц нужно вытянуть губы в букву «У», удлиняя тем самым все лицо. Далее нужно сощурить глаза и почувствовать натяжение и напряжение скуловых мышц, а затем расслабить глаза. Упражнение в динамике можно выполнять от 10 до 50 раз.

Первые результаты тренировок заметны уже после второго дня. Тон лица станет выглядеть свежее, на щеках появится румянец благодаря тому, что мышцы лица будут активны и усилится кровоток. Через 3-5 дней заметно уйдут отеки. Зависит это от ежедневной работы мышц, что способствует стимуляции оттока лимфы и жидкости от лица. Если оно склонно к отечности, то небольшой комплекс упражнений стоит выполнять с утра и вечером. Заметные изменения будут наблюдаться спустя 3 недели ежедневных занятий, так как все зоны лица реагируют на тренировки с разной скоростью.

Ревитоника: комплекс из 3 упражнений

Анастасия Дубинская

Психофизиолог, нейропсихолог, основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника»

Прием «V-лифтинг через ушную область»

Сформируйте латинскую букву «V» из указательного и среднего пальцев. Поставьте пальцы таким образом, чтобы мочка уха находилась между ними, оба пальца плотно прижаты к голове. Выполняйте медленное, пунктирное движение вверх, собирая и раскатывая ткань вдоль уха. Скорость движения очень и очень медленная — 1 см в 5 секунд. Соблюдайте достаточный нажим, но будьте предельно аккуратны. Ощущения могут быть болезненными, не допускайте крайнего дискомфорта, при необходимости снижайте нагрузку на ткани.

Основной секрет приема: представьте, что хотите переставить ухо в более высокое положение, сделать его выше. Для этого, с одной стороны, соблюдайте достаточный нажим, с другой — принцип скольжения!

Внимание! Противопоказанием для выполнения приема является височный тендинит — патологическое заболевание височно-нижнечелюстного сустава.

При дисфункции ВНЧС работайте только за ухом. Перед ухом палец просто фиксируем. Если вы чувствуете болезненность при проведении приема — будьте внимательны, это может быть одним из признаков мастоидита (воспаления сосцевидного отростка) либо результатом хронических патологических процессов в носоглотке или структуре уха. Отследите характер боли. Если она стреляющая, воспалительного характера — срочно прекращайте и обращайтесь к терапевту или оториноларингологу.

Сколько выполнять: 1-3 раза в день.

Что дает прием: расслабляет верхнюю, заднюю и переднюю ушные мышцы; освобождает околосуставные ткани; снимает избыточную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав; освобождает височно-нижнечелюстную связку, которая является важнейшей структурой в противодействии гравитации; уменьшит вертикальные морщины в области уха; лифтинг лица.

Прием «Буравчик»

Поставьте большой палец так, как будто вы показываете «класс». В этом положении палец мягко погружается в ткани подчелюстной линии на комфортную глубину. Начинайте вращательные движения в любую сторону — палец как буравчик погружается в конкретную точку. Массируйте её 10-20 секунд. Если вы найдете болезненную точку, то прорабатывайте её мягко до уменьшения боли. С такими узлами напряжения обязательно нужно работать.

Таким образом проработайте всю подчелюстную линию, по 10-20 секунд в каждой точке.

Внимание! Противопоказания: острые ЛОР-заболевания, воспаление лимфоузлов, проблемы с щитовидной железой.

Сколько выполнять: строго по 2–3 минуты 1 раз в день.

Что дает прием: подтягивает овал; уменьшает двойной подбородок; увеличивает глубину подчелюстной линии; освобождает нижнюю челюсть, улучшает артикуляцию; уменьшает глубокие мышечные блоки и зажимы; освобождает лимфоузлы от пут напряженных мышц; восстанавливает каркас для натяжения тканей под подбородком.

Прием «Четкий овал»

Прижмите основания ладоней друг к другу. Положите подбородок на ладони — прием выполняется под собственным весом головы. Для этого наклоните подбородок вниз, расслабьте затылок и заднюю поверхность шеи. Обязательно следите за техникой выполнения приема, постоянно сохраняйте расслабление затылочной области.

Направляйте руки от центра в стороны, выполняя глубокое прожимание челюстной линии ладонями. Разминайте все напряженные или уплотненные участки. При выполнении упражнения не напрягайте лицо, избегайте плотного смыкания зубов. Скорость движения — 1 см в секунду. Упражнение выполняется до углов челюсти.

Сколько выполнять: 1-3 раза в день. ⠀ Что дает прием: разглаживание челюстной линии; сохранение мощного лицевого «каркаса»; препятствование резорбции (уменьшения объема) нижней челюсти; уменьшение «брылей»; лифтинг нижней части лица; профилактика пародонтоза, оздоровление десен.

Самомассаж лица и шеи: 5-минутный экспресс-комплекс

Екатерина Кюршева

Эксперт по естественному омоложению, массажист по методикам: миофасциальный массаж, блефароластический массж, коррекция угла молодости и прочее, эксперт по ортомиогимнастике. Основатель онлайн-школы омоложения и тренер тренеров.

Подышите: выполните 4 глубоких вдоха-выдоха грудью и 4 вдоха-выдоха животом.

Потяните шею: выполните наклон головы к плечу и в течение 5-10 секунд потяните шею в одну и другую стороны.

Сделайте массаж головы и затылка: свободно сделайте массажные движения головы, далее кулачками проведите растирание затылка.

Выполните упражнение «Распахнутый взгляд»: широко откройте глаза 15-20 раз, контролируя подвижность лба и бровей.

Выполните упражнение «Надувание губ»: двигайте «шарик» воздуха из одной щеки в другую попеременно, вверх-вниз по кругу.

Выполните упражнение «Овал»: зафиксируйте рот в букву «О» и удерживайте 10 секунд. Повторите 3 раза.

Выполните упражнение «Уголки»: легко поднимите уголки рта вверх с фиксацией.

Выполните упражнение «Лошадка»: расслабьте губы через продувание. Повторите 3-4 раза.

Сделайте массаж ушей: выполните омолаживающую активацию биологически активных точек области ушей.

Сделайте легкий дренаж лица: пройдитесь мягкими массажными движениями от висков к ушам и контуру и завершите поглаживанием шеи по бокам. Улыбнитесь и расправьте плечи!