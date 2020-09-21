Прически, которые старят сильнее, чем морщины и седина

Неудачные эксперименты с волосами способны превратить в нелепое нечто даже самую стильную стрижку и визуально накинуть нам несколько лет. Смотрим, как делать не надо и исправляем ошибки.

Длинные распущенные волосы

Битву за право после 40 носить длинные волосы женщины ведут уже много лет. Но давайте уточним: дело не в том, что такая прическа «не по возрасту». Печальная реальность такова, что наши волосы тоже стареют. Они истончаются, быстрее теряют влагу и блеск, сильнее повреждаются, седеют, в конце концов. И вот в этом случае длина противопоказана — она накинет вам добрый десяток (а то и не один!).

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Если волосы густые и блестящие — это другое дело, они в любом возрасте будут молодить и украшать. Но если редкие и тусклые, пора задуматься о стильной короткой стрижке, чтобы не носить на голове «лишний возраст».

Мелкие кудри

Когда «мелкий бес» снова войдет в моду — мы первыми вам об этом расскажем. Так что пока забудьте о таких кудрях. Если это не ваша природная форма завитка, а искусственно созданная укладка, она будет беспощадно старить. Сегодня актуальны естественные крупные волны. Причем, настолько естественные, что даже не требуют специальных гаджетов.

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Если волосы слегка вьются, просто дайте им высохнуть самостоятельно, не выпрямляя. Если они прямые, закрутите слегка влажные пряди в пучок и походите с ним несколько часов — натуральная волна обеспечена.

Высокий начес

Прекрасный способ придать объем тонким или поредевшим волосам — да. Но давайте аккуратнее: мода переменчива, и прически с нарочито приподнятой макушкой быстро теряют актуальность. К тому же, они ассоциируются с 80-ми, соответственно, и вы будете выглядеть старомодной или… просто старой.

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Если вы до сих пор любите объемные хвосты, мы еще готовы вас понять. Но, пожалуйста, не нужно по советской привычке закручивать короткие волосы на бигуди и начесывать их у корней. Существует масса современных вариантов стрижек и укладок.

Четкие линии

И нет, мы не только о четком геометричном каре. Строгие пучки, «зализанные» волосы, идеально круглые укладки сегодня расскажут о том, что морально вы так и живете эталонами 10-летней давности. Представляете, как обидно, если вам всего 30?

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Не бойтесь экспериментов! Даже если уверены, что именно эта укладка вам идет больше всего. Попробуйте легкую небрежность: она стойко ассоциируется с молодостью и освежит ваше лицо не хуже косметолога.

Слишком много лака

«Зацементированная» укладка на средние или короткие волосы однозначно выдает в вас девушку из 90-х. Или 80-х. Помните, какими были в то время лаки, которые в буквальном смысле склеивали волосы, создавая эффект корки? Срочно прекращайте такие причуды, если не хотите выглядеть старше, чем есть.

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Современные стайлеры при дозированном использовании также хорошо помогают сохранить укладку, но при этом оставляют пряди «рассыпчатыми».

Бонус: устаревший цвет волос

Искусственный черный, синеватый баклажан или пергидрольное осветление с желтым подтоном — с таким цветом волос женщины ходили много лет назад, когда краски естественных оттенков были мало кому доступны. Годами выбирая привычный тюбик, вы не только будете смотреться нелепо, но и продемонстрируете окружающим, что времена вашей молодости остались далеко позади.

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Современные профессиональные краски для волос, благодаря игре бликов, подарят яркий, насыщенный, но при этом более благородный цвет. Даже если он не существует в природе.