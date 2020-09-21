Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Модель снялась обнаженной перед открытым окном 

Lenta.ru 6 часов назад
Модель снялась обнаженной перед открытым окном
Фото: @popstantot
Модель популярного бренда Fashion Nova сфотографировалась в откровенном образе и порадовала подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.
Манекенщица Паулин Танто (Pauline Tantot) снялась обнаженной, стоя на стуле и опираясь на подоконник перед открытым окном. Фотограф запечатлел 25-летнюю знаменитость со спины с распущенными волосами. Она также надела несколько колец. «Утро с видом», — написала она в описании к посту, который набрал 537 тысяч лайков.
Поклонники Танто восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией.
@popstantot

«Прекрасный наряд», «Мне очень нравится этот вид», «Ты будто с другой планеты», «Почему ты такая идеальная?», «Я тебя обожаю», «Ты безумно красивая», «Нет никого красивей тебя, Паулин», — высказывались фанаты.

Паулин Танто — популярная в соцсетях модель и амбассадор известного бренда одежды Fashion Nova. Она регулярно делится откровенными кадрами со своей сестрой-близнецом Матильдой, которая также рекламирует продукцию упомянутой марки.
Видео дня. Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Последние новости
Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Рядом с Байкалом случилось землетрясение Рядом с Байкалом случилось землетрясение В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заметно раздобревшие за лето
Звезды, заметно раздобревшие за лето
Королева впервые высказалась об измене мужа и шантаже
Королева впервые высказалась об измене мужа и шантаже
Пошла вразнос: Карпович оголилась перед камерой
Пошла вразнос: Карпович оголилась перед камерой
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
03:45
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
Звёзды Любовь
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Мужчина рассказал, как похудел на 10 кг за 5 часов
02:31
Мужчина рассказал, как похудел на 10 кг за 5 часов
Здоровье
Как в два счета передвинуть тяжеленный шкаф
03:04
Как в два счета передвинуть тяжеленный шкаф
Дом и сад
Нижегородская Золушка вышла замуж за миллиардера
01:05
Нижегородская Золушка вышла замуж за миллиардера
Звёзды Любовь
Гоген рассказал о ночном интиме с любовницей Тарзана
02:17
Гоген рассказал о ночном интиме с любовницей Тарзана
Звёзды
Как понять, что вы хороши в сексе
02:18
Как понять, что вы хороши в сексе
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение