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Ветеринар попала в Playboy 14 раз и прославилась 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Алиса Антуанетта была обычным ветеринаром, пока ее не пригласили сниматься для обложки мужского журнала. Она становилась Playboy Playmate 14 раз, что увеличило ее популярность. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается в свободное от съемок время.
В 2017 году Алиса окончила университет и отучилась на ветеринара. Сейчас она работает по своей специальности, так как говорит, что очень любит животных и не может оставить их в беде.
Помимо этого, девушка говорит, что любит выпекать различные блюда и кататься на лошадях.

"Езда верхом на лошадях — это моя жизнь. А еще я — сладкоежка. Печенье и пирожные — мои фирменные блюда. В выпечке я очень хороша"

Девушка нечасто упоминает, что снимается для Playboy. По ее словам, она не ожидала, что ей понравится фотографироваться для мужского журнала.

"Но, признаюсь, это делать мне нравится"

Красота , Фото
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