Алиса Антуанетта была обычным ветеринаром, пока ее не пригласили сниматься для обложки мужского журнала. Она становилась Playboy Playmate 14 раз, что увеличило ее популярность. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается в свободное от съемок время.

В 2017 году Алиса окончила университет и отучилась на ветеринара. Сейчас она работает по своей специальности, так как говорит, что очень любит животных и не может оставить их в беде.

Помимо этого, девушка говорит, что любит выпекать различные блюда и кататься на лошадях.

"Езда верхом на лошадях — это моя жизнь. А еще я — сладкоежка. Печенье и пирожные — мои фирменные блюда. В выпечке я очень хороша"

Девушка нечасто упоминает, что снимается для Playboy. По ее словам, она не ожидала, что ей понравится фотографироваться для мужского журнала.