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Как выглядит девушка, потратившая 800 тысяч рублей на превращение в Барби 

Passion.ru 1 час назад
Как выглядит девушка, превратившая себя в Барби
Фото: Passion.ru
Джейд Лайн добровольно решила изменить свою миловидную, немного детскую внешность на демонстративно кукольный облик живой Барби.
Facebook Jade Lyne
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Джейд увеличила грудь с весьма скромного размера А до огромного GG, а также потратила целое состояние на филлеры для губ, контурную пластику и искусственный загар. Впервые под нож жительница Бристоля легла 7 лет назад, когда ей исполнилось 18. Однако она признается, что всю сознательную жизнь хотела скопировать внешность любимой пластиковой куклы.

«Барби — мой кумир! Я думаю, она идеальна и выглядит просто потрясающе!»,

— говорит она.
Facebook Jade Lyne
Правда девушка признает, что постепенно расширяет галерею образов, которые считает подходящими для себя. Она искренне уверена, что выглядит сейчас просто великолепно, а чтобы не поддерживать свою красоту на должном уровне, регулярно ходит к косметологу за инъекциями наполнителя в губы и дважды в неделю наносит автозагар при помощи специального аэрографа.
Она уже потратила минимум 8 тысяч фунтов стерлингов (около 800 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ) и останавливаться не намерена, так как, по ее словам, все вложения уже с лихвой окупились.
Facebook Jade Lyne
Несмотря на огромное количество поклонников в социальных сетях, у Джейд немало и критиков, которые считают, что она превратила себя в клоуна, а не в Барби.

«Я получаю миллионы комментариев о том, как выгляжу, некоторые из них хорошие, а некоторые — нет. В прошлом мне часто говорили, что я выгляжу на 50 лет, а не на 25, что я отвратительна, но меня это мало волнует, я просто не обращаю внимания на негатив»,

— объяснила она.
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