Как быть красавицей без макияжа 

На макияж в среднем уходит 20 минут. Ради этого некоторым представительницам прекрасного пола приходится вставать раньше и в течение всего дня следить за состоянием лица. Стоит возрадоваться, потому что сейчас в моде естественность, а значит, можно быть проще. А не пытаться создать «макияж без макияжа» при помощи тонального крема и хайлайтера.

Однако красота начинается изнутри, поэтому выглядеть роскошно и натурально можно при помощи тщательного комплексного ухода за телом и здоровьем.

1. Пересмотрите рацион

Состояние кожи напрямую зависит от рациона, высказывание «ты — это то, что ты ешь» определенно имеет смысл. Для организма важны источники жирных кислот, витамина Е и каротина. Они содержатся в жирной рыбе, маслах, орехах и семенах. Употребляя подобные продукты, вы помогаете телу справиться со свободными радикалами и поддержать микрофлору.

2. Соблюдайте режим сна

Хороший 8-часовой сон является главным условием здоровья и красоты. Коже нужен отдых, причем отходить ко сну следует до 00:00 — именно в это время начинается выработка естественного гормона мелатонина. Оставаться в чудесном состоянии и избавиться от признаков преждевременного старения поможет сон в определенном положении — врачи говорят, что спать на спине полезнее всего.

Unsplash

3. Не забывайте о губах

Не только кожу нужно питать, увлажнять и очищать. Губы требуют особого внимания в ежедневном уходе. Обязательно носите с собой гигиеническую помаду или бальзам, а если хотите еще более натуральных способов, то смазывайте губы капелькой оливкового или любого другого масла. Раз в неделю губы ждут более тщательной чистки. В качестве пилинга подойдет мягкая зубная щетка и сахарный скраб.

4. Приведите в порядок брови

Брови — это главный акцент на вашем лице. Отложите карандаши и помадки, сделать брови интереснее и ярче на долгое время можно при помощи простых советов. Например, определите сами или при помощи бровиста необходимую форму и сделайте окрашивание. Отдавайте предпочтение натуральным красителям вроде хны или краски с не химическим составом, только не забудьте проверить наличие аллергии на ингредиенты в составе. А для более густых и крепких бровей смазывайте волоски касторовым маслом и витамином А.

5. Следите за волосами

Выглядеть привлекательной с потускневшими, поврежденными и пересушенными волосами вряд ли получится. Исправьте ситуацию глубоким уходом и правильно подобранной стрижкой, которая не только украсит лицо, но и не будет слишком контрастировать с вашим естественным образом. Своевременно подстригайте секущиеся кончики, используйте термозащиту и постарайтесь отказаться от сильных укладок.

Избавиться от тусклости поможет кокосовое масло, которое подарит волосам блеск и шелковистость, а сохранить яркость оттенка лучше с отварами из трав. Шалфей и кора дуба — для брюнеток, ромашка и липа — для блондинок.

6. Пользуйтесь солнцезащитными средствами

Это главное правило для любого выхода, причем не только в жару. УФ-излучение провоцирует появление морщин, пигментных пятен или даже ожогов, а еще является причиной развития онкологических заболеваний кожи. Ультрафиолетовые фильтры, или по-другому SPF, сейчас входят в состав многих повседневных уходовых средств. Поэтому возьмите за привычку не появляться на улице без легкого слоя защитного средства.

Unsplash

7. Отбеливайте зубную эмаль

Улыбка делает человека привлекательнее. Но чтобы свободно и лучезарно улыбаться всем вокруг, нужно, в первую очередь привести зубы в порядок. Очищайте эмаль отбеливающей пастой, откажитесь от кофе и вина, начните посещать стоматолога. От природы зубы имеют серый и желтоватый оттенок. Если вам кажется, что цвет слишком заметен, обратитесь за помощью к профессионалу.

8. Ухаживайте за кожей

Косметологи говорят, что достаточно умываться водой 1-2 раза в день, и особенно важно делать это перед сном. Утром можно привести себя в лучший вид при помощи лосьона или кубиком льда. Откажитесь от частых скрабов и сильных растираний, так верхний слой кожи травмируется. Достаточно устраивать спа-день для лица раз в неделю или две: тогда применяйте маски и деликатные пилинги.

9. Выбирайте одежду в соответствии с цветотипом

Визуально тон кожи можно подчеркнуть и выровнять при помощи правильно собранного гардероба. Стилисты не зря советуют сразу узнать свой цветотип и следовать конкретным правилам по подбору одежды. Сделать внешность более выразительной могут «чистые» цвета — персиковый, бирюзовый, синий. Важно не переборщить с темными или слишком резкими холодными тонами, они сделают кожу бледнее и только подчеркнут изъяны.

А что по-вашему важнее всего делать для поддержания естественной красоты?