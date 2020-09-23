6 странных бьюти-привычек японок 

Фарфоровая кожа, миниатюрная ножка, королевская осанка — есть ощущение, что японки ведьмы. Не угадаешь, ей 15, 20 или 55? Что они в тайне от нас делают? Как без уколов красоты выглядеть как девочка и изменить черты лица без пластики? Пока я жила в Японии, узнала все их хитрости и хочу поделиться с вами.

Анна Акулова, @biznes_legko, Директор круизного клуба, г. Краснодар

Бреют лицо

Японский ответ феминизму. Если протирая лицо, японка почувствует хоть малейшее наличие волосков, она берет… не воск, не пинцет, не крем… а бритву! Такое впечатление, что патриархальная Япония решила взять главный приз за феминизм. Японки бреют лица. Не все конечно, но это очень распространено. Зародился этот тренд недавно. А вот область бикини избавлять от нежелательной растительности не принято. Вековая традиция. Была с ними в одном онсене (баня по-нашему) и удивлялась.

Носят маски

Если честно, то идеал японского мужчины — европейская девушка. Но японские женщины тешат себя мыслью, что это когао — «девичье лицо» — и просто убиваются, чтобы его сохранить. Даже есть специальная гимнастика. В принципе, этим никого не удивишь. Но японцы не были бы японцами, если бы не добавили гаджеты и приспособления. Например, маска для красивого овала. Выглядит немного садомазо, носить больно, но японки — народ неприхотливый и ради детского личика согласны и не на такое. Могли бы мы пойти на такие жертвы — большой вопрос.

Вставляют в рот тренажер

Хотите более выразительные губы или широкую улыбку? А может ваш подбородок недостаточно выражен? В любом магазине с косметикой или аптеке нас ждет широчайший выбор удлинителей, расширителей и других тренажеров. Некоторые похожи на стоматологические инструменты и на предметы из магазинов для взрослых. Если бы не наглядные инструкции, вы ни за что бы не догадались, что это и для чего.

Чемпион по популярности — массажер для красивых скул и овала лица. Как— то я остановилась на ночь у 40-летней японочки. Когда она вышла из ванной с этой штукой во рту, я просто не знала, что подумать и как сохранить лицо. В Японии очень важно сохранять лицо приветливо-невозмутимым. А так как по инструкции нужно произносить звуки А, И, У, Э, О, мне было очень трудно не выпучивать глаза и не засмеяться. Отдам должное, японочка выглядела лет на 20.

Расширяют нос

Что делать, если природа при раздаче красивых носов обошла стороной. Точно не расстраиваться. Если во всем мире принято делать ринопластику, то в Японии есть замена скальпелю: удлинители и расширители. Где надо — приплюснуть, где надо — вздернуть. Нет ничего невозможного! Результативность весьма сомнительна, но, главное, вы старались.

Умываются сеткой

Секрет японского чуда: традиции и новейшие технологии. Например, многие японки умываются специальной сеточкой с рисовой мукой. Этой традиции несколько веков. Через такую же сеточку принято взбивать и мыло. Умываемся нежной таящей пенкой, как гейши пару веков назад. Мы с вами наслышаны о чудодейственных свойствах японского чая. Название, мягко говоря, неблагозвучное: матча. Но мало кто знает, что его можно не только пить — замораживаем и протираем кожу лица вместо тоника.

Рисуют педикюр

Хотела описать банные привычки японцев, но боюсь совсем шокировать. Закончу на забавной ноте: нарисованный на колготках и носках педикюр. В Японии во многих местах принято снимать обувь. А времени на педикюр иногда не хватает. Решение гениально и просто. Хотя смотрится забавно, зато это самый быстрый педикюр в мире! Приезжайте в Японию, еще не такое увидите!