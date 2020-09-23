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Девушка борется с рабством продажей купальников 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Модель и бизнесвумен Шакти Шунмугам прославилась после того, как выиграла в конкурсе Miss British Columbia в 2015 и 2019 годах. Кроме того, она ведет активную благотворительную деятельность и помогает бороться с рабством. "Рамблер" рассказывает, чем отличилась эта девушка.
После того, как девушка победила в конкурсе красоты в 2015 году, она начала заниматься благотворительностью. Вместе с членами комитета конкурса она ездила в Тайланд, где участвовала в помощи малообеспеченным семьям. Она вела уроки в начальной школе для детей, у родителей которых нет денег на школу.
Как рассказала сама девушка, поездка дала ей возможность взглянуть на мир с другой стороны и понять, кому она может помочь. Так она основала бренд купальников, средства от продажи которых идут в фонд, который вызволяет девушек из рабства в неблагополучных странах.

«Страсть. Я все делаю со страстью. Это моя цель, причина, из которой вытекает мой драйв и мотивация. Все остальное становится на свои места после этого. Я работаю над тем, что удовлетворяет меня, дает мне самовыражаться, это имеет ценность для меня. Я жертвую своим временем, рискую, чтобы мое видение стало реальностью. А ведь когда вы любите то, что делаете, все становится намного более полезным»

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