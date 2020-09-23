Проверьте знания, засчитывая очки за каждый миф, от которого вы избавились.

Думаете, что знаете все об уходе за волосами? Ладно, возможно, это так. Но существует масса фейковой информации о том, что делает ваши волосы здоровыми и красивыми. Ниже мы собрали некоторые из шести наиболее распространенных заблуждений о вашей шевелюре. Вы можете быть удивлены тем, что узнаете!

Стрижка заставляет волосы расти быстрее

«Это миф, и за этой теорией не стоит наука», — заявляет парикмахер-хирург Кен Л. Уильямс-младший в материале Allure. Все сводится к физиологии цикла роста волос.

«Само разрезание стержня волоса не имеет ничего общего с волосяным фолликулом, который находится внутри кожи или дермы», — объясняет он.

Хотя стрижка прядей приведет к исчезновению нездоровых кончиков, это не будет способствовать более быстрому росту волос.

Мытье волос холодной водой делает их блестящими

Что ж, хорошая новость в том, что вы можете перестать мучить себя холодным душем. «Температура воды не имеет никакого отношения к чистоте кожи головы или волос или к их внешнему виду», — говорит Уильямс.

«Вы получаете стимулирующий эффект [от холодной воды] — она, безусловно, будит вас, — но это все, что она собирается сделать». Тем не менее, он утверждает, что кондиционирование волос может помочь придать блеск.

Окрашивание волос только повредит их

«За этим стоит полуправда, — говорит Уильямс. В медицинских журналах было зарегистрировано, что люди, которые использовали сильные красители, на самом деле обжигали кожу головы. Так что это полностью зависит от химического вещества, красителя и производителя, который вы используете», — продолжает Уильямс. Другими словами, каждая кожа головы уникальна, поэтому результаты будут разными.

Секущиеся концы можно восстановить

Дерматолог из Нью-Йорка Франческа Дж. Фуско: «Секущиеся концы не могут быть восстановлены после того, как произошел раскол, и их нельзя повторно склеить». Причина: секущийся конец возникает из-за повреждения внешнего защитного слоя волос — кутикулы.

«Лучшее лечение — это регулярная стрижка кончиков», — добавляет Фуско.

Их нельзя повторно запечатать, но если вы хотите придать им дополнительный уход, используйте уплотняющие кремы или сыворотки на основе силикона, которые помогут восстановить ваши волосы.

Сухой шампунь лучше, чем мытье головы обычным шампунем

Сухой шампунь может ввести в заблуждение, поскольку на самом деле он не очищает волосы. Фуско объясняет, что кожу головы необходимо увлажнить и вымыть шампунем. Его тоже нужно смыть. «В крайнем случае можно использовать сухой шампунь, но ничто не заменяет воду и обычный шампунь», — заключает она.

Тонкие волосы не следует кондиционировать