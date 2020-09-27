Две сестры-близняшки Матильда и Паулин Танто живут во Франции. Девушки прославились в Сети благодаря снимкам в своих Instagram-аккаунтах. Однако пользователям сложно отличить моделей друг от друга: они похожи не только миловидными чертами лица, но и фигурой. "Рамблер" собрал галерею их фото.

Матильде и Паулин по 25 лет. У одной из близняшек в Instagram более восьми миллионов подписчиков, у второй — свыше четырех. Вместе девушки основали бренд купальников, которые активно демонстрируют фанатам.

Фанаты восхищены внешностью обеих француженок и предпринимают попытки найти хоть одно отличие между ними: