В порно эти секс позиции используются регулярно и мужчины решили, что это хорошая идея. Но в реальности некоторые секс позы женщины не любят и даже ненавидят. Самые нелюбимые девушками секс позы, после которого секса может больше и не быть. Секс позы, которые постоянно используются в кино для взрослых, не всегда встречаются с радостью и воодушевлением девушками в реальной жизни. Многие секс позы девушки ненавидят и совсем не желают пробовать в постели. После некоторых поз сведущего секса может и не быть. Что лучше не делать в постели?

Самые нелюбимые девушками секс позы 1. Секс в душе или ванной

В порно в ванной только и делают, как занимаются сексом. Но в ванной или душе редко получается хорошенько перепихнуться. Слишком скользко, травмоопасно, больно, холодно, а вода вымывает естественную смазку. Частично в этом помогают правильные интимные лубриканты, но не всегда. Девушки предпочитают в ванной начинать ласки и прелюдию, а потом переносить секс в постель, когда вы еще мокрые и разгоряченные. 2. Секс поза 69 В порно все просто и удобно, но в реальности все это не совсем удачная идея. Делать одновременно минет и получать куннилингус девушки могут. Но кончить при обоюдном оральном сексе гораздо сложнее. К отрицательным факторам добавляется предсказуемая разница в росте. Девушки хотят закрыть глаза и наслаждаться, получая удовольствие. Девушки предпочитают заниматься оральным сексом раздельно. Каждый из партнеров доставляет удовольствие друг другу поочередно. Так шансы достичь оргазма высоки.

3. Обратная пастушка

Девушки могут легко кончить в такой позиции технически, но в реальности все сложнее. В такой позе сложно понять, что чувствует партнер и как реагирует. Девушки хотят больше визуального контакта с мужчиной. Глазеть на его ноги не очень удачная идея.

4. Секс поза стоя

Порой хорошо быстренько перепихнуться задержавшись в темном коридоре. Но это очень редкие случаи. В большинстве ситуаций девушке стоя очень сложно расслабиться и получить оргазм. К этому добавляется занятие сексом под не совсем нужными углами. Поза стоя делает риск девушки упасть попой на пол, если она обхватила его ногами и висит на партнере.

5. Акробатические секс позы

Мост, тачка, летающий цирк и прочие сложно технические позы — это для порно актеров и профессиональных спортсменов. Обычным людям довольно сложно получить удовольствие в сексе во время таких кульбитов. Кроме этого женщины ненавидят в сексе некоторые вредные привычки, мешающие интиму. Это когда звонит телефон, отсутствует должная гигиена, много юмора, вульгарные шутки, слишком грубый секс, лишние разговоры и прочие отвлекающие факторы.