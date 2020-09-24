Зачем я обрабатываю ноги лаком для волос 

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Читатели продолжают делиться с аудиторией «Рамблера» необычными лайфхаками, которые упрощают жизнь. Сегодня знакомим вас с альтернативным способом применения лака для волос.

Оказывается, средство можно использовать не только для сохранения укладки, но и совершенно для других целей. Например, опрыскивать им стопы.

Я всегда поражалась способности своей подруги постоянно ходить на каблуках. Увидеть ее в кроссовках или кедах можно лишь на утренней пробежке или прогулке по лесу. В другое время на ногах Ларисы красуются стильные лодочки на тонкой шпильке, босоножки или сапожки на высоких каблуках. Честно говоря, я даже ей немного завидовала: у меня после пары часов на каблуках ноги жутко болели, туфли натирали ноги, образовывались мозоли. Красота требует жертв, думала я, в очередной раз натягивая классические лодочки на официальную встречу (в обычной жизни я давно отказалась от шпилек).

Но однажды во время разговора с подругой я посетовала на то, что вынуждена носить балетки, пошутив, что, видимо, мои ноги не созданы для обуви на каблуках. Лариса, обутая, как обычно в туфли на умопомрачительной шпильке, поинтересовалась, в чем, собственно, проблема. Я показала ей заклеенные пластырем ноги и пожаловалась на мозоли, непременно возникающие буквально через пару часов после того, как я надеваю туфли на шпильке.

Тут-то подруга и раскрыла мне свой секрет, удивившись, что я до сих пор не знаю об этом. Чтобы чувствовать себя в обуви на каблуках комфортно и забыть об усталости ног и неприятных мозолях, следует всего лишь сбрызнуть стопу обычным лаком для волос.

Дело в том, что основная причина возникновения мозолей на ногах — скользкая внутренняя поверхность обуви. Во время ношения «черевичек» на каблуках, стопа может съезжать вперед, что и приводит к неудобствам. Обработайте стопу лаком для волос и она будет плотно прилегать к стельке, весьма облегчив вам жизнь.

На следующий же день я попробовала этот способ применения лака для волос. Результат поразил — весь день я провела в обуви на каблуках и, о чудо, совершенно не натерла ноги! Лайфхак Ларисы сработал, а лак для волос я все чаще теперь использую не по его прямому назначению.