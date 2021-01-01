Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Блогер показала, как выглядят люди в жизни и в соцсетях 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Блогер Рианна Мейер публикует в своем Instagram-аккаунте коллажи из снимков: на одном она специально позирует, как это обычно все делают в социальных сетях, а на втором — показывает себя без прикрас: со складками, целлюлитом и другими изъянами. Самоирония и любовь к себе девушки привлекли в ее аккаунт более миллиона подписчиков. "Рамблер" собрал галерею ее фото.
Рианне Мейер 26 лет, и она живет в Амстердаме. В своем аккаунте девушка показывает, что один и тот же человек при разных ракурсах и позах может выглядеть по-разному, поэтому не стоит переживать из-за несоответствия принятым канонам красоты.

«Важно показывать реальность и не подвергать юных девочек стрессу из-за стремления достичь идеала, которого даже не существует», — считает блогер.

Кроме того, по ее мнению, публикация неудачных фото — это отличный способ полюбить себя.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение