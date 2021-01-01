Блогер Рианна Мейер публикует в своем Instagram-аккаунте коллажи из снимков: на одном она специально позирует, как это обычно все делают в социальных сетях, а на втором — показывает себя без прикрас: со складками, целлюлитом и другими изъянами. Самоирония и любовь к себе девушки привлекли в ее аккаунт более миллиона подписчиков. "Рамблер" собрал галерею ее фото.

Рианне Мейер 26 лет, и она живет в Амстердаме. В своем аккаунте девушка показывает, что один и тот же человек при разных ракурсах и позах может выглядеть по-разному, поэтому не стоит переживать из-за несоответствия принятым канонам красоты.

«Важно показывать реальность и не подвергать юных девочек стрессу из-за стремления достичь идеала, которого даже не существует», — считает блогер.

Кроме того, по ее мнению, публикация неудачных фото — это отличный способ полюбить себя.