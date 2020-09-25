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Названа самая красивая из всех королев 

Елена Красовская 8 часов назад
Ролик рассказывает о женщине, которую назвали самой красивой представительницей королевских династий. Рейтинг красавиц, которые уже носят корону на голове, составил британский пластический хирург. Пятёрку замыкает супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, на четвёртом месте оказалась жена принца Гарри Меган Маркл, а третье место досталось Грейс Келли, княгине Монако. Смотрите видео и узнайте, кто же стал самой красивой женщиной-королевой.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как девушка борется с рабством продажей купальников.
Красота , Видео , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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