«Ну, хоть не голышом»: сексуальная Горбань в банном халатике раззадорила фанатов 

Актриса Мария Горбань в Instagram порадовала фанатов очередными красивыми снимками с отдыха на Мальдивах. Звезда сериала «Кухня» запечатлелась в банном халатике, чем в очередной раз взбудоражила своих многочисленных фанатов. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. На фотографиях актриса позировала в спальне.

«Сон — прекраснейшее из наслаждений жизни, в отличие от других, не утомляет и не приедается».