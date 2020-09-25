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«Ну, хоть не голышом»: сексуальная Горбань в банном халатике раззадорила фанатов 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 часов назад
«Ну, хоть не голышом»: сексуальная Горбань в банном халатике раззадорила фанатов
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Мария Горбань в Instagram порадовала фанатов очередными красивыми снимками с отдыха на Мальдивах. Звезда сериала «Кухня» запечатлелась в банном халатике, чем в очередной раз взбудоражила своих многочисленных фанатов. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. На фотографиях актриса позировала в спальне.
«Сон — прекраснейшее из наслаждений жизни, в отличие от других, не утомляет и не приедается».
Мария Горбань «Ну, хоть не голышом», «Красоточка наша. Сон одно из моих любимых занятий», «Машенька, доброе утро! Надеюсь, что вам хорошо спалось. Судя по вашей публикации», — отметили в комментариях пользователи. больше по теме «А Нагиев как же?»: Маша Горбань на Мальдивах страстно целовалась на пляже«Экранная жена» ведущего музыкального проекта «Голоса» на Первом канале отдыхает на островах с настоящим супругом. Ранее Мария Горбань опубликовала в соцсетях целую серию откровенных снимков со своего отдыха на Мальдивах. Звезда на кадрах плескалась в джакузи, загорала на пляже и всячески подчеркивала свои выдающиеся формы. Фанаты, надо признать, уже давно без ума от «экранной жены» актера Дмитрия Нагиева. Армия ее поклонников растет день ото дня.
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Красота , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
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