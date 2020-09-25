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Как выглядела Ирина Шейк до популярности 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Модель Ирина Шейк, также известная как Ирина Шейхлисламова, стала гордостью России на мировых подиумах. Девушка смогла выбиться из глубинки и построить карьеру благодаря своим внешним данным. "Рамблер" показывает, какой она была до мировой славы.
Ирина родом из города Еманжелинска в Челябинской области. Ее отец был шахтером и погиб, когда ей было 14 лет от рака легких. Ее мать была учителем музыки, но работала в нескольких местах, чтобы содержать семью из себя и двух дочерей.
После окончания школы будущая звезда уехала учиться в Челябинск, где работала в местном модельном агентстве. В 2004 году девушка победила в челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004", где ее заметил скаут Гия Джикидзе. В 2005 году Шейк начала работать в Европе, а потом перебралась в США.
Уже в 2007 году Ирину заметили крупные бренды и предложили ей сотрудничать. Так, она стала лицом Intimissimi, а потом начала появляться на обложках крупнейших модных изданий.
Женский форум 20
Красота , Фото , Ирина Шейк
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