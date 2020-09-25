Пельмени и свистки: как звезды испортили себе губы

Увеличенные филлерами губы — один из главных трендов нашего времени, бессмысленный и беспощадный. Фразу «красота — страшная сила» некоторые девушки воспринимают буквально и добровольно превращают свои губы в «переваренные пельмени».

На их взгляд, пухлые губы и приоткрытый рот — это верх сексуальности. Давайте разберемся, так ли это. Поможет нам в этом Анастасия Дубинская — ученый-психофизиолог, нейропсихолог, основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника», ведущий практикующий эксперт по естественному омоложению и антивозрастному массажу лица и шеи.

Почему увеличенные губы неэстетичны

«Повезло, у них от природы такие формы!» — мечтательно вздыхают девушки, глядя на темнокожих красавиц. Действительно, большинство африканцев, коренных австралийцев и представителей некоторых народов юго-восточной Азии имеют генетически заложенную «губастость». Она обусловлена горизонтальным типом роста лица: широкие скулы, крупные, длинные зубы, слегка выступающая челюсть.

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У европейцев — вертикальный тип роста: узкое лицо и более мелкие зубы. Пухлые губы в этом случае, скорее, подарок природы, ведь чисто физиологически они ни к чему: чтобы прикрыть зубы и челюсть, хватит и тонких. К сожалению, соглашаясь на инъекции или операцию, девушки редко сопоставляют объем будущих губ с размером своих зубов: именно из-за этой диспропорции накачанные губы практически всегда выглядят неестественно.

Зубы за губами

Томно приоткрытые губы выглядят довольно сексуально. А теперь нюанс: только при нормальном соотношении высоты губ и зубов. За приоткрытыми губами должна быть видна белая полоска эмали. Если же губы непропорционально увеличены, взору откроется… пустота. И тут нет ни намека на сексуальность!

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Кроме того, на женских губах должны быть бороздки, а от искусственно созданного филлерами отека они исчезают. И это тоже выглядит неестественно и даже нездорово.

Привлечь внимание

Большинство девушек выбирают филлеры, чтобы привлекать мужчин. И с перекачанными дисгармоничными губами это однозначно удается! Даже если они у вас от природы тонкие, достаточно правильно подобрать макияж и улыбнуться, чтобы выглядеть привлекательной и желанной. Если же губы стали тоньше с возрастом, не спешите с уколами. Гораздо полезнее и эффективнее научиться расслаблять зажатые мышцы.

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Попробуйте такое упражнение: положите пальцы на уголки губ, чтобы чуть их зафиксировать, затем сделайте вдох и выдохните через сомкнутые расслабленные губы, чтобы получилось фырканье. Повторите 3-5 раз и вы сразу ощутите расслабление. Кроме того, вернуть утраченный объем можно, отреставрировав прикус и восстановив длину зубов. А этот путь гораздо более естественный и эстетичный, не правда ли?