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Женщина нашла способ увеличить ягодицы с помощью подручных средств

Lenta.ru
7 часов назад
Женщина нашла простой способ визуально увеличить часть тела с помощью подручных средств, в результате чего вызвала споры среди пользователей интернета. На размещенный ролик обратили внимание журналисты The Sun.
На кадрах героиня видео засовывает свой бюстгальтер в джинсы так, что каждая чашка подтягивает ее бедра и визуально делает их больше. По ее словам, с помощью такого метода можно забыть о спортзале и приседаниях и получить эффектный результат за считанные секунды.
Пользователи сети раскритиковали описанный лайфхак в комментариях. «Мир определенно сходит с ума», «Ей нужно поговорить с психологом», «Это будет работать до тех пор, пока она не решит присесть», «Жалкое зрелище», — высказывались они.
Другие комментаторы выступили в защиту этого способа преображения внешности. «Может быть, стоит попробовать», «Ого, мне это нужно», «Выкуси, Ким Кардашьян», — писали юзеры.
В июле специалисты показали, какая форма ягодиц считалась идеальной в течение каждого десятилетия ХХ века. Так, например, в Викторианскую эпоху предпочтение отдавали женщинам с тонкой талией и широкими бедрами, а в 1920-е им на замену пришли дамы с более стройным и атлетичным телосложением.
Красота,Ким Кардашьян,
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