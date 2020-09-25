Женщина нашла простой способ визуально увеличить часть тела с помощью подручных средств, в результате чего вызвала споры среди пользователей интернета. На размещенный ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах героиня видео засовывает свой бюстгальтер в джинсы так, что каждая чашка подтягивает ее бедра и визуально делает их больше. По ее словам, с помощью такого метода можно забыть о спортзале и приседаниях и получить эффектный результат за считанные секунды.

Пользователи сети раскритиковали описанный лайфхак в комментариях. «Мир определенно сходит с ума», «Ей нужно поговорить с психологом», «Это будет работать до тех пор, пока она не решит присесть», «Жалкое зрелище», — высказывались они.

Другие комментаторы выступили в защиту этого способа преображения внешности. «Может быть, стоит попробовать», «Ого, мне это нужно», «Выкуси, Ким Кардашьян », — писали юзеры.