Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Подсчет калорий: есть ли в этом смысл на самом деле 

Умная 4 часа назад
Нужно ли считать калории на самом деле
Фото: Умная
Чтобы похудеть, надо потреблять меньше килокалорий, чем ты тратишь. Это утверждение стало аксиомой на сайтах и пабликах про похудение. Однако зачастую фанатичный подсчет съеденного в условных единицах измерения не приводит к нужному результату.

Что такое ккал?

Килокалория — единица измерения, которая отражает количество энергии или тепла, необходимых для нагрева одного литра воды. Сейчас калория, как единица измерения, употребляется в основном только в контексте энергетической ценности продуктов. По сути, ккал — это количество энергии, которую получает организм во время приема пищи. Затем эта энергия расходуется организмом для обеспечения жизнедеятельности. Если количество получаемой энергии (читай пищи) больше, чем нужно, организм начинает запасать излишки и мы толстеем.
Питательные вещества содержат разное количество ккал. Так, один грамм углеводов = 4 ккал; один грамм белка = 4 ккал; один грамм жира = 9 ккал. Именно поэтому многие диеты основаны на исключении жирной пищи и большего употребления белков.
Соответственно, идея с подсчетам ккал не так уж плоха, но существует ряд условий, который стоит учитывать.

Вредно VS полезно

Продукты с одинаковой калорийностью могут нести разную пользу. Например, орехи и бургер из Macdonalds. Если первое в дозированном количестве есть полезно, то второе всегда вредно. В орехах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, белок и другие полезные вещества, что помогает надолго утолить голод, даже если съедаешь небольшое количество продукта.
Бургер, напротив, содержит трансжиры, которые вредны для нашего организма. Специалисты из Университета УэйкФорест в Северной Каролине в течении пяти лет кормили обезьян едой с трансжирами. В рацион животных добавлялись такая же доза этих веществ, какая содержится в стандартном гамбургере. Объем жира на телах подопытных за пять лет увеличился на треть. При этом, животные получали необходимые вещества и не выходили за рамки стандартного калоража.
Подсчет килокалорий не учитывает наличие в продуктов трансжиров, насыщенных жирных кислот, стабилизаторов, консервантов, которые намного важнее исключить, нежели вписать свой рацион в заветные 1200 ккал.

Не точно

Более того, мы никогда не сможем точно посчитать ккал. Разные куски мяса с одним весом всегда будут отличаться от усредненного показателя. Суммарный просчет может привести к регулярному перееданию.
Для подсчёта калорий также требуется наличие весов. Это не всегда выполнимое условие, а наш глазомер способен подвести.
В некоторых случаях отсутствие возможности контролировать рацион часто приводит к психозу и паранойе, подозрительности и, возможно, конфликтам с близкими.

Что делать?

Современные диетологи все чаще советуют отказаться от подсчета ккал и следовать другой стратегии. Необходимо определить продукты как полезные, вредные и нейтральные, исключить те, по которые ты не понимаешь, из чего они сделаны. В этом случае человек должен обращать внимание на состав продукта и соотношение белков, жиров и углеводов. При правильном питании оптимальное соотношение белки в диапазоне 10-35%, жиры — 20-35% и углеводы — 40-65%.
Важно также помнить о количестве съеденного. Здесь опять лучше разделить продукты на 3 части: ешь сколько хочешь, ешь умеренно и старайся по возможности исключить.
Если соблюдать эти правила, времени будет тратиться меньше, а результат может неожиданно вас удивить. При грамотном подходе с полезными продуктами выше нормы не съешь.
Видео дня. Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Умная: последние новости
Фолиевая кислота: чем может быть опасен этот витамин Фолиевая кислота: чем может быть опасен этот витамин Заварной и растворимый кофе: чем они отличаются Заварной и растворимый кофе: чем они отличаются «Ты у меня первый»: почему парня стоит об этом предупреждать «Ты у меня первый»: почему парня стоит об этом предупреждать
Женский форум
Красота , Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
11:12
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение