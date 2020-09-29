Четыре сестры-блондинки из Австралии получили прозвище "Кардашьян серфинга" и прославились. "Рамблер" рассказывает, как связаны фотографии в купальниках и помощь другим девушкам с принятием себя.

Разница в возрасте девушек 1-2 года. Все они серфингистки, а одна из них, Холли-Дейз, занимается этим спортом на профессиональном уровне. Элли-Джин тоже планировала серьезно связать свою жизнь со спортом, но ей пришлось уйти из-за травмы. Тогда она решила помогать другим девушкам с помощью Instagram. Элли-Джин заявила, что в большом спорте сталкивалась с харрасментом, поэтому теперь она занимается психологической поддержкой пострадавших женщин.

Кроме того, Элли-Джин уверена, что своим примером сестры помогают другим женщинам не стесняться своего тела. Не все девушки в их семье имеют модельные фигуры, но они все равно выкладывают фото в купальниках.