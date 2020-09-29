Что выдает неухоженную женщину 

О женской красоте спорят не одно десятилетие, однако ясно, что в глазах каждого красивая женщина выглядит по-разному. Так, каноны красоты меняются, но сложно не согласиться с тем, что некоторые детали портят даже самую прекрасную женщину.

"Рамблер" разбирался, что делает из абсолютной красавицы "дурнушку".

Неприятные "ароматы"

Любое очарование уничтожит неприятный запах изо рта или от тела. Женщина, которая неприятно пахнет вряд ли вызовет восхищение или симпатию.

Что на голове

Один из главных "сигналов" неухоженности — немытая, "жирная" голова. Так, женская шевелюра всегда привлекает слишком много внимания, чтобы позволить себе игнорировать ее чистоту.

Дело в ногтях

Мужчины в Сети рассказывают, что не могут не замечать женские руки, а смотря на руки, конечно, трудно не заметить облезлый маникюр или обкусанные ногти. Красить ногти в красный или отращивать их необязательно, однако по-настоящему ухоженная женщина всегда проследит за состоянием рук.

Колючки раздора

О необходимости эпиляции в последние годы очень громко спорят, однако в России гладким ножкам все еще уделяют слишком пристальное внимание. Так, в Сети пишут, что даже не самые стройные ноги становятся в разы привлекательнее, если они идеально проэпилированы.

Зубной вопрос

За здоровьем зубов стоит тщательно следить не только, чтобы ослеплять всех улыбкой. Запустив кариес, можно заработать себе серьезные проблемы. При этом многие буквально заглядывают женщинам в рот, и конечно здоровые белые зубы делают женщину еще привлекательнее.