Неопрятная отросшая челка стала новым трендом года 

Неопрятная отросшая челка, которую в сети прозвали «шторками» из-за ее длины, стала новым трендом осени 2020 года. Об этом сообщает портал The Cut.

По информации издания, на показе модного дома Prada, который состоялся в рамках Недели моды в Милане, модели прошлись по подиуму с отросшими челками разной формы. Отмечается, что укладкой волос на мероприятии занимался звездный парикмахер Гвидо Палау (Guido Palau) — он и задал моду на описанную прическу.

Так, например, во время показа у одной из манекенщиц длина передних прядей волос доходила до губ, при этом они были уложены по контуру лица, а у другой — заплетены в маленькие косы. Прямая челка еще одной участницы шоу закрывала ее глаза.

Помимо этого, модели с отросшей челкой также попозировали в рекламе люксового бренда Celine, а еще в феврале на публике с ней появилась японская стилистка Нацуми Ебико (Natsumi Ebiko).

Эксперты моды связывают возвращение «странных челок» в моду с пандемией коронавируса. По их словам, в будущем, возможно, люди не смогут пользоваться стайлерами для волос, в связи с чем придется стричь волосы в домашних условиях. Кроме того, закрывающая глаза челка «защищает психику человека от ужаса, который происходит снаружи».