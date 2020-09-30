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Как выглядит обладательница самых больших губ в мире 

Passion.ru и ещё 2 2 часа назад
Как выглядит обладательница самых больших губ
Фото: Passion.ru
Андреа Эмилова-Иванова, студентка из Болгарии сделала уже 21 инъекцию наполнителей в губы, несмотря на то, что врачи предупреждают ее об опасности того, что она с собой делает.
Как сообщает Daily Star, 22-летнюю девушку уже нарекли «живой болгарской Барби» за то, как она радикально изменила свою внешность. Наиболее сильной трансформации подверглись ее губы, которые стали больше аж в 4 раза благодаря филлерам с гиалуроновой кислотой.

«Две недели назад я сделала свою 21-ую инъекцию в губы, потому что хочу сохранить их объем и даже увеличить его. Дело в том, что филлеры расщепляются организмом в течение нескольких месяцев, потому мне регулярно приходится делать все возможное, чтобы они выглядели больше»,

— пояснила она.
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Однако в своем желании стать обладательницей самого выдающегося рта в мире Андреа слегка перестаралась — ее верхняя губа уже почти касается носа, и врачи неоднократно предупреждали ее о том, что чрезмерное увлечение контурной пластикой опасно для здоровья, но девушку это мало волнует.
Она поясняет:

«Мой доктор беспокоится обо мне, потому хотел удалить всю гиалуроновую кислоту из тканей и сделать мне губы меньше и немного другой формы. Но я наотрез отказалась, потому что, наоборот, хочу сделать их еще внушительнее».

Андреа считает, что раз у нее нет побочных эффектов от инъекций, значит, все хорошо.
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К слову, каждая процедура обходится студентке в 135 фунтов (около 13,5 тысяч рублей по текущему курсу), а всего только на контурную пластику она потратила 2835 фунтов (больше 283 тысяч рублей). Свое преображение она начала в 2018 году и с каждой новой процедурой нравится себе все больше, хоть получает много ненависти в свой адрес.
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