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26-летняя девушка обзавелась талией, как у дошкольницы 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядит женщина с невероятно тонкой талией. 26-летняя американка Сэмми Уилсон поставила себе цель попасть в Книгу рекордов Гиннесса и сейчас добилась объёма талии в 53 сантиметра. Но такое достижение не позволяет ей стать рекордсменкой, поскольку на сегодня самой тонкой талией обладает американка Кэти Юнг с объёмом 38 сантиметров. Но Сэмми не отчаивается и прилагает усилия для похудения: она почти круглосуточно носит корсет и планирует в итоге приобрести 35-сантиметровую талию.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как выглядела Ирина Шейк до популярности.
Красота , Видео , Ирина Шейк
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