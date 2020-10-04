Самые странные, но эффективные диеты в истории 

Во все времена люди стремились к совершенству. Раньше, например, худоба считалась первым признаком аристократа. Поэтому придумывалось очень много странных, а порой и опасных диет, которые испытывало на себе человечество. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.

Диета на никотине

Популярная рекламная кампания первой половины ХХ века гласила — замени конфету сигаретой. И несмотря на вредность такого метода похудения, тогда и девочки-подростки, и модели, и балерины начали активно «дымить», чтобы поддерживать идеальный вес и достичь совершенства.

Жевательная диета

На стыке 19-20 веков мир узнал о диете Гораса Флетчера. Автор диетического питания уверял, что еду нужно жевать не менее 32 раз, прежде чем проглотить ее. Если условие не выполнялось, то это распознавалось в качестве сигнала организма, что пищу нужно было выплюнуть. При этом не имело абсолютно никакого значения, что именно кушал человек — даже манную кашу требовалось пережевывать заданное количество раз. Удивительно, но эта идея принесла Горасу миллионы.

Взрывчатая диета

В 30-х годах ХХ века американские доктора заметили волну активной потери веса среди тех, кто трудился на складах хранения взрывоопасных веществ и средств против насекомых. После этого выяснилось, что виной всему динитрофенол, который входил в состав всех хранящихся товаров. Это вещество ускоряет обменные процессы в организме и ликвидирует жировые запасы. Умелая работа маркетологов и, вуаля, динитрофенол уже в составе препаратов для похудения и продаются они по всей стране. И все бы ничего, вот только после этого среди худеющих прокатилась волна утраты зрения и смертей.

Сонная диета

Когда мы спим, мы не едим — очень простая истина, которую поняли американские жители в 70-е. Но особенно хорошо это усвоил Элвис Пресли , который был большим поклонником такого подхода. Вот только диета зиждилась не на физической потребности во сне, а на горстях снотворного. Под силой таких пилюль стремящиеся похудеть могли находиться в кровати по несколько дней, а некоторые из них и вовсе больше не просыпались.

Диета на алкоголе

Первый человек, который решил испытать на себе весьма странный способ похудеть, был британский правитель Вильгельм Завоеватель. Период его правления пришелся на 11 век, не самое лучшее время для Англии. Тогда людям действительно было не до роскоши в еде, поэтому проблем с весом в народе практически не испытывали, людей больше волновало не то, как похудеть, а как бы с голоду не помереть.

А вот полные люди, наоборот, являли собой пример роскоши и богатства. Тогдашний правитель как раз отвечал всем признакам элиты тех времен, а сбросить вес, согласно легенде, он решил после того, как лошади не смогли его перевозить. Вот тогда-то Вильгельм полностью исключил из своего рациона еду и перешел на пиво и вино. Удалось ли ему похудеть на такой «горячительной» диете, неизвестно, ведь сам изобретатель необычного питания вскоре упал с коня и умер.

Диета на уксусе

Лорд Байрон всегда стремился выглядеть идеально, изящно и молодо, поэтому диеты были для него делом обычным. Чтобы иметь благородную бледность, перед употреблением пищи, он вымачивал ее в уксусе, а после этого пил кислоту, которую предварительно разбавлял водой. Умер он в 36 лет и, как засвидетельствовало вскрытие, организм усопшего по своему состоянию был гораздо старше своего обладателя.

Диета ХГЧ

В середине ХХ века один английский доктор ввел свой вариант диеты — употреблять не больше 500 Ккал в сутки получать при этом гормон ХГЧ (по-простому, гормон беременности). Не является секретом, что любое гормональное вторжение в организм не остается незамеченным, вот и тогда подобная диета не привела к хэппи энду — у желающих избавиться от лишнего веса то и дело диагностировали депрессии, мигрени и тромбозы. Хотя стоит признать, что при всем этом худели они довольно быстро.

Глистная диета

В той же середине ХХ века, но уже в США, процветала не менее странная диета, которая подразумевала употребление таблеток с глистами. Популярность диета приобрела благодаря оперной исполнительнице Марии Каллас, которая чудесным образом избавилась от 35 кг всего за 16 месяцев.

До нас мода на глистные пилюли дошла значительно позже, и прозвали их «тайскими таблетками». В блистере находилась всего пара таблеток — в одной жили паразиты, а в другой была огромная доза препарата против гельминтов.

«Рога и копыта»

В 70-е Робертом Линном был придуман чудесный напиток, который обещал подавлять аппетит. И стоит отметить, с поставленной задачей он справлялся на 100%.

Свое творение доктор варил из отходов бойни КРС, получался своего рода кисель. Пить это рекомендовалось вместо приема пищи, и те, кто прислушивался, действительно худел, что совсем не удивляет, ведь стакан такого варева содержал меньше 400 калорий.

Диета «Аллилуйя»

В 90-е пастор из США на пару со своей супругой изобрел систему диетического питания, которая вела к Богу и здоровью. Название для системы питания подбирали недолго, схожим образом называлась ферма, на которой произрастали «божественные» продукты.

Эта диета была не более чем вегетарианским питанием с пониженным содержанием калорий, состоящим исключительно из злаков и овощей. По мнению авторов диеты, именно такая еда была в раю, где жили Адам и Ева. Ну, как бы там ни было, из всего выше представленного, эта диета самая безобидная.