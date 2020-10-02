Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Затравленная за поездку на Бали конькобежка выложила оттуда фото в бикини 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Затравленная конькобежка выложила фото в бикини
Фото: @sohryakovalena
Российская конькобежка Елена Сохрякова, затравленная пользователями сети за поездку на Бали во время пандемии коронавируса, выложила оттуда в Instagram фото в купальнике.
Спортсменка попозировала на фоне деревьев в бикини. Юзеры оценили фигуру Сохряковой, написав, что она выглядит соблазнительно.
@sohryakovalena
В середине марта Сохрякова вместе с партнершей по сборной России Анной Черновой отправились в отпуск в Индонезию и не смогли вылететь назад из-за отмены рейсов, связанной с пандемией коронавируса. Тогда спортсменка заявила, что радуется вынужденно затянувшемуся отпуску. Позднее она пожаловалась на травлю, отметив, что ее пребывание на Бали было вынужденным.
Сохрякова — бронзовый призер чемпионат мира среди юниоров 2010 года на дистанции три тысячи метров.
Видео дня. Диетологи назвали самую полезную капусту
Последние новости
В России помогут людям с аутизмом В России помогут людям с аутизмом Азербайджанские войска ударили по Степанакерту Азербайджанские войска ударили по Степанакерту Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления Навального Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления Навального
Красота , Другое , Анна Чернова , Елена Сохрякова , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока жена была в реанимации, муж завел роман с тещей
Пока жена была в реанимации, муж завел роман с тещей
«Асмус совсем опустилась уже»
«Асмус совсем опустилась уже»
Похорошевшая МакSим появилась на публике
Похорошевшая МакSим появилась на публике
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Простые способы избавиться от седых волос
03:15
Простые способы избавиться от седых волос
Красота
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
03:12
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
Звёзды
Знаменитые девушки с субъективной красотой
10:04
Знаменитые девушки с субъективной красотой
Красота
Россиян научили выбирать треску
02:42
Россиян научили выбирать треску
Еда
Самые скандальные расставания артистов и продюсеров
04:44
Самые скандальные расставания артистов и продюсеров
Звёзды
Что есть после тренировки, чтобы быстрее худеть
06:14
Что есть после тренировки, чтобы быстрее худеть
Еда Здоровье
Какие блюда нельзя разогревать
04:21
Какие блюда нельзя разогревать
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение