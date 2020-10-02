Затравленная конькобежка выложила фото в бикини

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Российская конькобежка Елена Сохрякова , затравленная пользователями сети за поездку на Бали во время пандемии коронавируса, выложила оттуда в Instagram фото в купальнике.

Спортсменка попозировала на фоне деревьев в бикини. Юзеры оценили фигуру Сохряковой, написав, что она выглядит соблазнительно.

@sohryakovalena

В середине марта Сохрякова вместе с партнершей по сборной России Анной Черновой отправились в отпуск в Индонезию и не смогли вылететь назад из-за отмены рейсов, связанной с пандемией коронавируса. Тогда спортсменка заявила, что радуется вынужденно затянувшемуся отпуску. Позднее она пожаловалась на травлю, отметив, что ее пребывание на Бали было вынужденным.

Сохрякова — бронзовый призер чемпионат мира среди юниоров 2010 года на дистанции три тысячи метров.