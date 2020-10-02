Почему женщины запускают себя

Мужчины даже не могут себе представить, каких усилий женщинам стоит выглядеть привлекательно. Бесконечные процедуры красоты, диеты, спорт. Но в жизни каждый хоть раз наступает период, когда о своей внешности заботиться не хочется или на это просто нет сил. «Рамблер» расскажет, почему представительницы слабого пола чаще всего запускают себя.

Отсутствие работы

Удивительно, но ежедневные поездки в офис помогают женщинам оставаться в форме. Ведь нельзя показаться коллегам с грязной головой или неухоженными руками. Но, если девушка неожиданно теряет работу, она может запустить себя. Здесь сказывается, в том числе и тот фактор, что из-за потери источника дохода, у женщины падает самооценка. Кроме того, есть вероятность, что по этой же причине она не располагает лишними денежными средствами для ухода за собой — а быть красивой нынче ой как дорого!

Нехватка времени

Зачастую женщины намного сильнее мужчин загружены различными делами. К ним относятся и работа, и домашние дела, и уход за ребенком. Откуда же взять часик на поход в маникюр, если не хватает времени на сон? В этом случае единственным возможным выходом является наличие помощника. Это может быть кто угодно, начиная от няни, заканчивая мужем или родственниками.

Нет тех, для кого нужно стараться

Такое чаще случается с теми женщинами, которые давно в браке. Спустя несколько лет совместной жизни с супругом они решают, что больше не нужно стараться нравится партнеру. На самом деле, в этом чаще всего виноват непосредственно сам муж. Скорее всего он просто перестал хвалить возлюбленную и делать ей комплименты. Если же мужчина вернет в отношения внимание и заботу, то его спутница тут же расцветет и снова начнет ухаживать за собой.

Появление комплексов

Бывает так, что женщина набирает пару лишних килограммов. Чаще всего это случается после родов. Конечно, в связи с этим у нее появляются комплексы. В результате, вместо того, чтобы постараться вернуться к предыдущему весу, женщина «забивает» на себя, и постепенно ситуация лишь усугубляется — ее внешность становится все неопрятнее, объемы увеличиваются, а самооценка падает все ниже и ниже. В этом случае может помочь лишь сила воли и поддержка близких — пока девушка не решит взять себя в руки, ничего не изменится.