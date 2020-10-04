Как с первого взгляда вычислить породистую женщину

Раньше синонимом породистой женщины было слово «аристократка». Но явное классовое деление давно кануло в лету, поэтому сегодня породистая женщина обладает рядом признаков, о которых сейчас расскажет «Рамблер».

Далеко не каждая женщина способна привлечь и удержать внимание противоположного пола. Однако это зависит не от внешности, а от характера и темперамента. Совершенно необязательно рождаться с лицом голливудской дивы, чтобы покорять сердца всех мужчин.

Вопреки убеждениям, такая притягательность не дается женщине с рождения. Для того, чтобы обладать «породой», нужно работать над собой. Настоящая женщина умеет обольщать мужчину буквально за пару минут. Она делает так, что возлюбленный начинает терять голову от чувств к ней.

Породистая женщина — это дама с чувством собственного достоинства, которая умеет презентовать себя миру так, что окружающие не могут отвести глаз. Такая женщина необязательно красивая, но всегда стильная, уверенная в себе, умеющая себя вести в любом обществе. Породистая дама знает, чего хочет, и умеет этого добиваться.

Порода чувствуется в той женщине, у которой сильный характер, хорошая осанка и высокий интеллект. Эта дама прямолинейна, успешна и наделена неповторимой изюминкой. Ее ни с кем не перепутаешь, а образ ее навечно отпечатывается в подсознании. Именно о такой женщине мужчины мечтают годами.

Никогда не меняет свои планы на жизнь ради мужчины;

Умеет поддержать любой разговор;

Знает и использует этикет, правила хорошего тона;

Обладает тонким и изящным вкусом;

Имеет чувство стиля;

Умеет постоять за себя;

Из конфликтов выходит с достоинством, часто, победительницей;

Устраивает собственную жизнь наилучшим образом;

Имеет утонченную внешность;

Не гонится за модой, а сама диктует ее. Красивых дам на свете очень много, а вот породистых — единицы. Породистая дама отличается от просто красивой своим поведением. Она ведет себя следующим образом:

Породистые женщины признаны особенными и неповторимыми. Они немного похожи на роковых женщин, но, они не так вульгарны и откровенны, хотя не лишены приглушенной сексуальности.